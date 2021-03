Polkomtel rozszerzył zasięg swojego szerokopasmowego internetu stacjonarnego i telewizji kablowej o trzy tysiące nowych miejscowości z 10 polskich województw. To efekt współpracy Plusa z firmami Inea oraz Nexera.

Od 15 marca 2021 r. mapa szerokopasmowego internetu Plusa i telewizji kablowej Cyfrowego Polsatu uległa znaczącemu poszerzeniu. W zasięgu zielonego operatora właśnie znalazły się trzy tysiące nowych miejscowości, w dużej mierze na terenach wiejskich. Ich mieszkańcy mogą już korzystać z połączeń o prędkości do 1 Gb/s w ramach oferty Plus Światłowód.

Szerszy zasięg szybkiego internetu stacjonarnego od Plusa to efekt porozumienia z firmami Inea i Nexera.

Dotychczas Plus oferował swój światłowodowy internet za pośrednictwem szerokopasmowej infrastruktury należącej do spółek Netia oraz Orange. Teraz operator poszerzył swój zasięg o dodatkowe pajęczyny łącz, należących do Inei oraz Nexery i powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Plus wykorzysta ponadto pozostałą infrastrukturę komercyjną firmy Inea.

Wszędzie tam, gdzie od 15 marca 2021 r. dociera Plus, klienci mogą korzystać z ofert na szybki internet stacjonarny Plus Światłowód, a także na telewizję kablową w technologii IPTV od Cyfrowego Polsatu. Do tego dochodzą oferty łączone i pakietowe, jak np. SmartDOM zawierający jednocześnie internet stacjonarny, telewizję kablową oraz abonament komórkowy.

Ile kosztuje szerokopasmowy internet od Plusa?

Miesięczny koszt dostępu do stacjonarnego internetu z prędkością do 1 Gb/s to w przypadku zielonego operatora 105 zł. Sieć do 600 Mb/s kosztuje 95 zł na miesiąc, z kolei za sieć do 300 Mb/s zapłacimy 85 zł miesięcznie. Cennik połączonych usług na stacjonarny internet oraz telewizję kablową IPTV prezentuje się z kolei następująco:

Oferta Plus Światłowód do 300 Mb/s + telewizja CP z pakietem S: 95 zł (85 zł z rabatem smartDOM).

Oferta Plus Światłowód do 600 Mb/s w połączeniu z telewizją CP z pakietem M: 115 zł (105 zł z rabatem smartDOM).

Oferta Plus Światłowód do 1 Gb/s w połączeniu z telewizją CP z pakietem L: 155 zł (145 zł z rabatem smartDOM).

Plus podkreśla, że wszyscy, którzy zdecydują się na wybór jednej z powyższych ofert, otrzymają darmowy miesiąc usługi oraz kartę SIM z internetem mobilnym z pakietem 5 GB/mies.