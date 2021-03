Mi Band 6 jest już gotowy. Niebawem w pierwszych sklepach

Producent opasek fitnessowych Xiaomi potwierdził mimochodem, że najnowsza generacja jego bestsellerowej linii jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Choć dokładnej daty nie podaje.

Zepp Health – do niedawna znany pod nazwą Huami Technology – to znajdująca się w relacjach partnerskich z Xiaomi firma zajmująca się elektroniką ubieralną. Przy okazji ogłoszenia wyników finansowych na spotkaniu z akcjonariuszami przedstawiciel Zepp Health zdradził, że Xiaomi Mi Band 6 jest już gotowy do wprowadzenia na rynek. Nie wiemy, czym opaska ma się charakteryzować ani kiedy dokładnie pojawi się w obrocie – ma to być jednak już całkiem niedługo.

To było zresztą spotkanie utrzymane w bardzo pozytywnej atmosferze. Musiało takim być, skoro w ostatnim kwartale ubiegłego roku Zepp Health odnotował 1,97 mld juanów przychodu przy 128 mln juanów zysku netto i wprowadzonych na rynek 11,3 mln produktów.

Równie atrakcyjnie dla producenta opasek Xiaomi Mi Band wyglądał cały miniony rok.

Zepp Health odnotował 6,43 mld juanów przychodu za miniony rok, co oznacza 10,7-procentowy wzrost, porównując rok do roku – co przełożyło się na zysk netto w kwocie 294 mln juanów. Firma wprowadziła do sprzedaży 45,7 mln produktów, co stanowi 8-procentowy wzrost rok do roku.

Nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Jak poinformowała inwestorów, Zepp wydał 538 mln juanów na badania i rozwój – o 25 proc. więcej niż w roku 2019. Ma to oczywiście przełożyć się na jeszcze lepsze i jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo produkty. Zepp Health poza opaskami Mi Nand produkuje również sprzęty marek Amazfit i Zepp.