Bezprzewodowe słuchawki nie muszą być drogie. Haylou GT1 Pro kupisz za niecałe 80 zł

Minęły już czasy, gdy za bezprzewodowe słuchawki trzeba było płacić krocie. Teraz zestaw wykorzystujący Bluetooth o nazwie Haylou GT1 Pro w czarnej wersji kolorystycznej kupisz za mniej niż 80 zł.

OFERTA: Bezprzewodowe słuchawki Haylou GT1 Pro kupisz teraz w czarnej wersji kolorystycznej w Sklepie Spider’s Web za jedynie 79,90 zł.

Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie innych słuchawek do smartfona niż te przewodowe, a dzisiaj w zasadzie już rzadko który telefon ma w obudowie miejsce na gniazdo minijack. Posiadacze takich sprzętów, czyli pozbawionych złącza słuchawkowego, mają kilka wyjść z tej sytuacji — mogą np. użyć adaptera pozwalającej podpiąć zwykły zestaw do złącza ładowania albo wykorzystać słuchawki z końcówką Lightning (do iPhone’ów) lub USB-C (w przypadku smartfonów z Androidem). To jednak nie koniec ich możliwości.

Znacznie lepszym pomysłem może się okazać zakup słuchawek bezprzewodowych, które co prawda trzeba co jakiś czas ładować, ale są od przewodowych zdecydowanie wygodniejsze. Co istotne, nie muszą być przy tym przesadnie drogie. To prawda, że kiedyś za takie słuchawki wykorzystujące Bluetooth płaciło się co najmniej kilkaset złotych, ale te czasy już minęły — zestawy pozbawione kabli składające się z dwóch słuchawek wkładanych do ucha oraz etui z powerbankiem, takie jak np. Haylou GT1 Pro, można nabyć teraz w bardzo atrakcyjnej cenie.

W przypadku tego modelu, który daje komfort i swobodę na takim poziomie, jakiego przewodowe zestawy nie są w stanie zapewnić, producent zdecydował się wykorzystać moduł transmisji danych w standardzie Bluetooth 5.0 zapewniającym zasięg do 10 metrów. Dzięki temu akcesorium oferuje zarówno dobrą jak na tę półkę cenową jakość dźwięku dzięki zastosowaniu dynamicznego przetwornika obsługującego AAC przy opóźnieniach rzędu jedynie 65 ms, co docenią przede wszystkim gracze.

Miłym dodatkiem jest efekt dźwięku 3D, który poprawia doznania np. podczas grania, a do obsługi słuchawek umieszczonych w uchu wykorzystuje się panel dotykowy, który pozwala np. odebrać telefon, uruchomić odtwarzanie kolejnego utworu lub włączenie i wyłączenie trybu gamingowego. Oprócz tego model Haylou GT1 Pro spełnia przy tym normę IPX5, a więc są wodoszczelne, co jest dobrą wiadomością dla osób, które planują w nich np. intensywnie trenować.

Zestaw słuchawkowy Haylou GT1 Pr oferuje całkiem niezły czas pracy na jednym ładowaniu wynoszący do 4 godzin słuchania muzyki.

Ogniwo o pojemności 800 mAh umieszczone w etui zapewnia dodatkowe 26 godzin pracy bez podpinania go do gniazdka — wystarczy odłożyć na chwilę do niego słuchawki, by uzupełnił się prąd we wbudowanych w nie akumulatorkach o pojemności 43 mAh każdy. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe ze względu mniejszy o 20 proc. pobór energii niż w przypadku zestawów z modułem Bluetooth poprzedniej generacji. Pełne ładowanie całego zestawu trwa półtorej godziny.

W zestawie oprócz dwóch słuchawek Haylou GT1 PRO ważących jedynie po 3,9 grama znalazło się etui o wymiarach 6,20 × 4 × 2,72 cm z funkcją ładowania, kabel zasilający oraz komplet trzech gumowych wkładek do ucha. Zestaw po dobraniu odpowiedniego rozmiaru końcówek izoluje od uszu użytkownika hałas z otoczenia, a głośniczki o średnicy 7,2 mm zapewniają częstotliwość z zakresu od 20 do 20000 Hz i czułość na poziomie 110 dB., a ich impedancja to 32 ohmów.



