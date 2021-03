Posłuchaj, jak koła łazika Perseverance miażdżą kamienie na Marsie

59 interakcji

Zastanawialiście się kiedyś, jak w absolutnej ciszy marsjańskiej brzmi jadący łazik Perseverance? Ja też nie, ale i tak NASA nas właśnie o tym poinformowała. Okazuje się, że najnowszy marsjański nabytek robi całkiem sporo hałasu, tocząc się po kamieniach, głazach i regolicie. Tak to jest jak się jedzie na metalowych kołach.

NASA opublikowała właśnie nagranie audio zarejestrowane za pomocą mikrofonu EDL w dniu 7 marca kiedy to łazik przemieścił się o ok. 30 metrów. Oryginalne nagranie trwało aż 16 minut, aczkolwiek sporą część nagrania zajmuje wysoki pisk, który najprawdopodobniej stanowi interferencję elektromagnetyczną, której źródłem może być inny instrument elektroniczny na pokładzie łazika. Dlatego też nagranie ograniczono do 90 sekund. Kół łazika możecie posłuchać na nagraniu poniżej.

Pierwszy wir pyłowy zaliczony!

Fakt, że Perseverance jest pierwszym łazikiem z mikrofonami, które dostarczają nam pierwszych doznań dźwiękowych z powierzchni Marsa, nie oznacza, że przestał on się rozglądać po swoim otoczeniu za pomocą kamer.

We wtorek NASA opublikowała animację złożoną z pojedynczych zdjęć wykonanych za pomocą kamer umieszczonych na pokładzie łazika. Na zdjęciach wyraźnie widać jak w tle, w niewielkiej odległości od łazika przechodzi wir pyłowy. To zdumiewające, że udało się dostrzec to zjawisko tak krótki po lądowaniu. Z drugiej strony Mars jest wprost idealnym miejscem do powstawania takich wirów. Planeta jest niezwykle zapylona, a przy tym bezustannie na niej wieją wiatry. Można zatem bezpiecznie założyć, że nie jest to ostatni wir pyłowy sfotografowany przez łazik Perseverance.