Reddit to ulubione miejsce Gatesa w Internecie i już nieraz wykorzystywał go do kontaktu ze swoimi fanami i ciekawskimi świata. Jego najnowsze redditowe AMA miało promować książkę o zmianach klimatu. Internauci mogli jednak zadawać dowolne pytania.

AMA to unikalna forma kontaktu między znanymi osobami a społecznością reddita. Sesja Ask Me Anything służy dokładnie do tego, co nazwa sugeruje – pozwala wszystkim członkom reddita zadać pytanie danej osobie, a ta stara się na bieżąco odpowiadać za najciekawsze z nich.

Dla Billa Gatesa – wielkiego fana reddita – to już dziewiąte AMA w jego karierze. Pretekstem do jego zorganizowania była nowa książka współzałożyciela Microsoftu oraz Bill and Melinda Gates Foundation. Temat książki łatwo odgadnąć po jej tytule: How to Avoid a Climate Disaster.

Bill Gates o tym, jak uniknąć katastrofy klimatycznej.

Zanim miliarder mógł zająć się tematem swojej książki, najpierw musiał odnieść się do wszelkich dość absurdalnych zarzutów na swój temat – w szczególności tych twierdzących, że COVID-19 to spisek Gatesa, którego skutkiem mają być opracowana przez niego szczepionka z microchipami. – Jestem niewinny. To całe zamieszanie z 5G i mikroczipami to wariactwo. Po co miałbym to robić? – deklarował, dodając, że fake-newsy stają się coraz większym problemem. ­Fałszywe informacje bywają ciekawsze od prawdy – zauważył.

Na szczęście nie brakowało i pytań o książkę. Szef fundacji nazwanej jego i jego małżonki imieniem poświęcił w swoim AMA mnóstwo czasu i energii syntetycznemu mięsu – jako produktowi przyjaznego zwierzętom, a przede wszystkim przyjaznego ludzkości, który znacząco obniża emisję gazów cieplarnianych. Zdaniem Gatesa wszystkie kraje rozwinięte powinny w całości i stuprocentowo przerzucić się na syntetyczną wołowinę.

Gates w swoim AMA odniósł się też do problemu przyrostu ludności i wpływie tego zjawiska na klimat. Miliarder zauważa jednak, że na szczęście przyrost maleje, gdy kraje osiągną wysoki poziom rozwoju służby zdrowia i poziom życia klasy średniej. Zdaniem współzałożyciela Bill and Melinda Gates Foundation powinniśmy więc inwestować w służbę zdrowia i edukację – jego zdaniem nie przekroczymy ludności 10 mld na Ziemi, pod warunkiem, że nie zapomnimy o hojnym wspieraniu najbiedniejszych krajów.

Bill Gates radzi – zmiany należy zacząć od siebie.

- Prowadzę samochód elektryczny. Mój dom zasilany jest przez panele słoneczne. Coraz częściej jem syntetyczne mięso. Kupuję zielone paliwo lotnicze. Płacę Climeworks za przechwytywanie dwutlenku węgla. Pomagam w wymianach pomp cieplnych z gazowych na elektryczne – wymienia miliarder i zachęca nas do podobnych działań. Gates zadeklarował też ograniczenie podróży lotniczych do minimum.

Miliarder na szczęście zachowuje optymizm w kontekście naszej przyszłości i szans na przetrwanie. -Opinia publiczna naciska na działania w celu uniknięcia katastrofy klimatycznej jak nigdy wcześniej. To budujące obserwować jak rządy i korporacje na całym świecie wyznaczają sobie ambitne cele w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nasza moc wynalazczości pozwala mi mieć nadzieję na lepszą przyszłość – komentuje.