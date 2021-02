Smart żarówkI LED Yeelight Smart Bulb w niskich cenach. Biała 59 zł, a RGB 89 zł

1 interakcji

Możesz nimi sterować głosem, aplikacją albo zdać się na pełną automatyzację. Żarówki LED Yeelight są świetnym pomysłem na to, jak sprawić, żeby oświetlenie w naszym domu stało się smart.

A w związku z tym, że to tylko żarówki, nie musimy bawić się w przerabianie instalacji czy inne skomplikowane i często drogie prace. Po prostu kupujemy żarówkę, wykręcamy starą, wkręcamy nową, krótka konfiguracja i już - mamy smart oświetlenie.

Co potrafią smart żarówki LED Yeelight?

To zależy od tego, którą wersję wybierzemy.

Tańsza opcja to smart żarówka LED Yeelight Smart Bulb 1S (biała), którą kupisz w Sklepie Spider's Web za 59 zł. Instalacja? Banalna, wystarczy wkręcić ją na gwint (w tym przypadku - standardowe E27). Później możemy z poziomu dedykowanej aplikacji włączać ją i wyłączać, a także regulować jej jasność w dowolnym zakresie.

Po co? Zdalne włączanie lub wyłączanie może przydać się w wielu sytuacjach. Przykładowo już nigdy nie będziemy musieli się zastanawiać, czy wychodząc z domu pogasiliśmy światła - sprawdzimy to w aplikacji. Możemy też, np. podczas weekendowego wyjazdu, włączyć zdalnie żarówkę, żeby symulować czyjąś obecność w domu i odstraszyć potencjalnych włamywaczy. Opcja przyciemniana przyda się z kolei zawsze wtedy, kiedy nie potrzebujemy maksymalnej jasności, ale też nie chcemy całkowicie wyłączać oświetlenia - np. podczas czytania książki czy oglądania filmu.

Żarówka, łącząca się ze światem za pomocą WiFi, jest przy tym w stanie współpracować nie tylko z domyślną aplikacją, ale i z innymi systemami domowej automatyzacji. Przykładowo możemy ją połączyć bez problemu z Asystentem Google lub HomeKitem od Apple. W ten sposób możemy żarówką sterować głosowo, ale też włączyć ją w system automatyzacji. Przykładowo: niech światło w korytarzu zaświeca się, kiedy otworzymy drzwi wejściowe.

A jeśli chcemy czegoś więcej?

Wtedy do gry wchodzi smart żarówka LED Yeelight Smart Bulb 1S (RGB), którą kupisz w Sklepie Spider's Web za 89 zł.

Podstawowa różnica w porównaniu do tańszej wersji? Jest oczywiście kolorowa - a to oznacza, że możemy sterować nie tylko tym, kiedy i z jaką mocą będzie świecić, ale też na jaki kolor to zrobi. Do wyboru jest 16 mln kolorów, więc nikt nie powinien mieć problemu z doborem tego, który odpowiada aktualnym potrzebom.

Mało tego - smart żarówka LED Yeelight Smart Bulb 1S (RGB) współpracuje nie tylko z systemami domowej automatyzacji, ale także ze stworzonym przez Razera systemem Chroma. Można więc bez trudu zsynchronizować oświetlenie Yeelight z tym, co aktualnie dzieje się na ekranie naszego komputera podczas grania, tym samym rozszerzając nasze pole gry na całe gamingowe pomieszczenie.

Synchronizacja nie dotyczy zresztą wyłącznie gier. Oświetlenie można synchronizować również z muzyką, a nawet materiałami wideo. Jeśli ktoś nie miał pomysłu, jak urozmaicić kolejną domową imprezę, to właśnie go ma.

Co poza tym warto wiedzieć o smart żarówkach Yeelight?

Chociażby to, że można je oczywiście łączyć w grupy i sterować tymi grupami. I tak np. nie trzeba gasić osobno każdej żarówki w naszym salonie - można sterować od razu wszystkimi.



Można też dla takich żarówek lub całych grup żarówek przygotować odpowiednie automatyzacje. Np. automatyczne budzenie światłem o wybranej godzinie albo automatyczne wyłączanie z opóźnieniem, kiedy idziemy spać.



I co najważniejsze - wszystko to bez konieczności wykonywania żadnych poważnych robót. Wystarczy żarówka, oprawka i domowa sieć WiFi.



