Jedna instagramerka zebrała 5,8 mln zł na WOŚP. Mama ginekolog pozamiatała

Nicole Sochacki-Wójcicka prowadząca profil Mama ginekolog ponownie pokazała siłę tkwiącą wokół społeczności zgromadzonej na Instagramie. Autorka zebrała na WOŚP ponad 5,8 mln zł.

Na początku zacznijmy od kwoty zebranej przez Mamę ginekolog, która wynosi dokładnie 5 845 670 zł (5 377 782 zł netto). Tak potężna kwota zasiliła konto przy 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP w czasie finału zebrała rekordową kwotę 127 495 626 zł, a zatem Mama ginekolog odpowiada… aż za 4,5 proc. tej kwoty.

Jak zebrać 5,8 mln zł na WOŚP?

Nie udałoby się to bez społeczności. Nicole Sochacki-Wójcicka jest lekarzem ginekologiem, specjalistką w prowadzeniu ciąży i diagnostyce płodu. Jednocześnie jest autorką popularnego bloga Mama ginekolog, a także właścicielką wydawnictwa Roger Publishing. W ramach swojej działalności prowadzi też bardzo popularny sklep z produktami dla kobiet w ciąży i dla rodziców. Mama ginekolog to także ogromny profil na Instagramie, który śledzi już 766 tys. osób.

Nicole Sochacki-Wójcicka już po raz kolejny przekuła swoją popularność na pieniądze w celu wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2020 r. Mama ginekolog zebrała przeszło 3 mln zł, co było zawrotnym wynikiem, ale tegoroczny wynik na poziomie 5,8 mln zł jest absolutnym rekordem.

Jak udało się zebrać tak gigantyczną kwotę? Wszystko dzięki serii e-booków, z których dochód był w całości przeznaczony na WOŚP. Podczas finału WOŚP Mama ginekolog zamknęła swój sklep. Chwilowo nie było w nim żadnych produktów poza wspomnianymi e-bookami. Można było kupić pojedyncze tytuły w cenie 12-24 zł bądź cały pakiet 14 e-booków wraz z dodatkami (presety do Lightrooma i audiobook) w cenie 54 zł.

Wśród e-booków dominowały niewielkie książki kucharskie, w tym m.in. „Jajeczne śniadania z Jakubem Kurioniem”, „Wegańskie przekąski na imprezę” autorstwa Anny Sudoł, czy „Meksykańska kuchnia dla każdego” napisana przez Agę Orłowską. Całość uzupełniały pozycje lifestylowe (m.in. poświęcone makijażowi) oraz parentingowe.

E-booki Mamy ginekolog były olbrzymim sukcesem, a cały marketing opierał się na Instagramie.

Mama ginekolog zachęcała do zakupu e-booków za pośrednictwem swojego Instagrama, w tym głównie sekcji Stories. Nicole Sochacki-Wójcicka podczas 29. Finału WOŚP wystąpiła też w studiu Jurka Owsiaka.

E-booki były dostępne tylko przez jeden weekend. To jednak wystarczyło, by wygenerować kwotę przeszło 5,8 mln zł. Nawet przy założeniu, że każda osoba kupiła pełen pakiet za 54 zł, przekłada się to na przeszło 107 tys. transakcji.

Co więcej, swoją cegiełkę do tego pięknego przedsięwzięcia dołożyły też zewnętrzne podmioty. PayU zrzekł się całej prowizji naliczonej podczas zakupów e-booków, by kwota, która trafi na konto Fundacji WOŚP, mogła być jeszcze większa.

Kwota 5,8 mln zł jest niebagatelna. Dla porównania w ramach twitterowej akcji „Mastercard gra z WOŚP” na konto Orkiestry trafiło sumarycznie 1,25 mln zł w latach 2014 - 2020. Allegro, polski gigant rynku e-commerce, przekazał w 2021 r. na konto Fundacji okrągły milion złotych, choć same aukcje wygenerowały już podczas finału 26 mln zł. To pokazuje, jak wielkim sukcesem jest akcje Mamy ginekolog.



Wielkie brawa, bo takich wyników nie ma w Polsce nikt inny. Kolejny raz widać, że popularność na Instagramie można przekuć w rzeczy wielkie i bardzo potrzebne.



