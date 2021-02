Chrome na Androida z zupełnie nowym widokiem otwartych kart. Jest dużo lepiej

Czas żegnać przewijaną pionowo listę otwartych kart w androidowym Chrome. Nowy widok, który trafia do pierwszych użytkowników, pozwala objąć wzrokiem znacznie więcej otwartych witryn. A także je grupować.

Na dziś widok otwartych kart w androidowym Chrome prezentuje się nader efektownie wizualnie. Poszczególne witryny i aplikacje widoczne są jako przewijane w poziomie okna. Wygląda to nieźle, szczególnie w ruchu za sprawą płynnych animacji. Nie jest to jednak praktyczne: przy większej liczbie kart trudniej odnaleźć tę właściwą.

Ten widok jednak powoli odchodzi do przeszłości. Powoli, bo aktualizacja przeglądarki idzie falami, a ów nowy widok aktywowany jest zdalnie i nie jest związany bezpośrednio z wersją przeglądarki. Na dziś żaden z członków zespołu Spider’s Web nie ma jeszcze nowej wersji, ale wygląda on niemal identycznie co na Chrome w wersji na iOS:

Nowy widok otwartych kart w Chrome na Androida to nie wszystko. Możliwe jest teraz wygodne ich grupowanie.

Funkcjonalność nowego widoku znacząco wykracza poza samo rozmieszczenie elementów. W ramach nowego interfejsu możemy bowiem łączyć poszczególne karty w grupy. Wystarczy przeciągnąć jedną kartę na drugą, by takową stworzyć. Nie trzeba dodawać, że znacząco ułatwia to nawigację tym użytkownikom, którzy równocześnie korzystają z wielu witryn i aplikacji.

Nowy widok powinien trafić do wszystkich użytkowników Chrome’a na Androida w przeciągu nadciągających dni. Wygląda na to, że aktualizacja samej aplikacji nie jest wymagana – choć pierwsi użytkownicy, do których trafił ów nowy widok, zgodnie donoszą, że korzystają z Chrome’a w wersji 88.