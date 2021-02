Do domu i na podwórze. Lampka nocna Baseus Moon-Series z pokrętłem do zmiany jasności światła

Przenośna lampa Baseus Moon-Series sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba wygodnego, przenośnego źródła światła, które oświetla drogę we wszystkich kierunkach.

Lampkę nocną Baseus Moon-Series z pokrętłem do zmiany jasności światła kupisz w Sklepie Spider’s Web za 89 zł.

Konwencjonalna latarka czy lampka nocna to dobre rozwiązanie na nocne wędrówki po domu czy podwórzu, ale ma jedno ograniczenie - świeci tylko w jednym kierunku. Lampa Baseus Moon-Series emituje łagodne światło we wszystkie strony, a jej obsługa sprowadza się do jednego pokrętła, pełniącego także rolę włącznika.

Lampka nocna Baseus Moon-Series z pokrętłem do zmiany jasności światła jest prosta i wygodna w użytkowaniu.

Aby włączyć lampkę i dostosować jej mocy wystarczy przekręcić pokrętło u szczytu obudowy, pod rączką. W ten sam sposób regulujemy temperaturę barwową, od 3000 do 6000K. Lampa Baseus może więc emitować zarówno światło o barwie neutralnej, jak i ciepłej, zależnie od preferencji i zastosowania.

Dzięki matowemu wykończeniu klosza, lampka emituje na tyle łagodne światło i minimalizuje odblaski, by móc służyć np. jako lampka nocna w pokoju dziecka, nie zakłócając jego snu.

Lampkę bardzo łatwo jest też przetransportować dzięki wygodnej rączce i niewielkiej masie, wynoszącej zaledwie 280 g.

Bardzo przydatnym dodatkiem jest stacja dokująca dołączona do lampki.

Przy jej użyciu możemy naładować źródło światła bezprzewodowo, a także wykorzystać ją jako ładowarkę do smartfona poprzez dwa wbudowane porty USB. Tym samym lampa Baseus Moon-Series może zastąpić dwa urządzenia na nocnym stoliku, oszczędzając miejsce i upiększając wystrój sypialni.

Lampa Baseus ma akumulator 1800 mAh, pozwalający na korzystanie ze światła nawet przez 30 godzin. Dzięki temu sprawdzi się nie tylko podczas nocnych wędrówek po domu, czy jako lampka nocna przy łóżku, ale także podczas biwaków w terenie czy wieczornego grilla na podwórku.



