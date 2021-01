Pozbędzie się smogu i pomoże wyeliminować groźne wirusy. Tak działa Sharp Plasmacluster

Technologia Plasmacluster jest rozwijana w oczyszczaczach powietrza Sharp od 20 lat. Dotychczas poprawiała jakość powietrza i dawała wytchnienie alergikom, ale w 2020 r. stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Plasmacluster ma bowiem potwierdzoną skuteczność w eliminowaniu koronawirusów.

Tej zimy postanowiłem, że czas postawić na dobry oczyszczacz powietrza wraz z nawilżaczem. Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych, gdzie w sezonie grzewczym wieczorami potrafi być aż gęsto od dymu, dlatego regularnie testuję urządzenia, które pomagają w walce o dobrą jakość powietrza w domu. Ubiegłej zimy testowałem oczyszczacz powietrza bez nawilżacza i choć spełniał on swoje zadanie, to nie byłem do końca zadowolony. Powietrze w domu z pewnością było zdrowsze, ale okazało się, że ja tego de facto nie czuję. Nie oddychało mi się lepiej ani nie poprawiła się jakość mojego snu.

W tym roku postawiłem na oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym. Jest to Sharp, a konkretnie na model z wysokiej półki, czyli Sharp KI-G75EU-W. Urządzenie filtruje powietrze w moim domu już od około trzech tygodni, w których trakcie sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Sharp wykrywa pogorszenie się powietrza natychmiast po tym, jak choćby lekko uchylę drzwi wejściowe, po czym od razu zwiększa obroty wentylatorów, by wykonać swoją pracę.

Tym razem czuję znaczącą poprawę jakości powietrza. Mam w domu niespełna 22 st. C, a Sharp sam dobiera do tego poziom nawilżenia na poziomie niespełna 60 proc. W efekcie w końcu czuję, że oddycha mi się lepiej, a powietrze jest znacznie mniej suche. Pełną recenzję Sharpa KI-G75EU-W znajdziecie na Spider's Web po dłuższym czasie używania, ale dziś przedstawię wam jedną z licznych technologii, które trafiły do tego oczyszczacza. Jest nią Plasmacluster.

Czym jest Plasmacluster? Sharp przedstawia badania pokazujące, jak ta technologia pomaga w walce z koronawirusem.

Technologia Plasmacluster jest rozwijana w oczyszczaczach powietrza Sharp już od 2000 r. Od tego czasu producent przeprowadzał badania, które wykazują skuteczność technologii w eliminowaniu koronawirusów z powietrza.

Podstawą działania technologii Plasmacluster jest jednoczesna emisja jonów dodatnich i ujemnych. Jak pokazują badania naukowe przytaczane przez Sharp, Plasmacluster przekłada się na utratę aktywności wybranych rodzajów mikroorganizmów.

Mówiąc wprost, jony z generatora Plasmacluster wpływają na unoszące się w powietrzu wirusy i bakterie, a także redukują elektryczność statyczną. Do tego neutralizują nieprzyjemne zapachy. W praktyce system redukujący przykre zapachy sprawdza się bardzo dobrze, co mogę potwierdzić po kilkutygodniowym korzystaniu z oczyszczacza.

Jeśli chodzi o skuteczność w walce z wirusami i bakteriami, Sharp przytacza badania naukowe przeprowadzone przez japońskie uniwersytety w Shimane i Nagasaki oraz Narodowe Centrum Badań nad Zwalczaniem i Zapobieganiem Chorobom. Są to utytułowane ośrodki badawcze zajmujące się badaniami nad chorobami zakaźnymi.

Z badań przeprowadzonych w nich wynika, że jony emitowane przez Plasmacluster po trzydziestosekundowym kontakcie z unoszącym się w powietrzu koronawirusem SARS-CoV-2 zmniejszają miano wirusa o ponad 90 proc. Miano wirusa to jednostka określająca liczbę wirusów zakaźnych w danym ośrodku. Im większe miano wirusa, tym większe prawdopodobieństwo zakażenia.

Aby to stwierdzić, wykorzystano dwa duże pudełka o objętościach po 1 m³. W jednym pudełku umieszczono generator jonów Plasmacluster, natomiast drugie pudełko pozostało puste. Następnie w obydwu rozpylono mgiełkę zawierającą wirusa. Test wykazał, że w warunkach jego wykonywania w ciągu 40 minut 99,7% wirusa poddanego działaniu jonów Plasmacluster zostało inaktywowane. Stężenie jonów Plasmacluster wynosiło podczas testu ok. 10 mln/cm³ w pobliżu generatora jonów Plasmacluster.

Warto pamiętać, że są to idealne warunki laboratoryjne. W warunkach domowych oczyszczacze powietrza Sharp generują jony Plasmacluster w liczbie 7000 lub 25 000 na cm3.

Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad Sharp wielokrotnie badał technologię Plasmacluster pod kątem usuwania bakterii i wirusów z powietrza. Poniższa tabela obrazuje, w jakim czasie jony Plasmacluster są w stanie zahamować rozwój pleśni, wirusów, bakterii i alergenów.

W 2004 r. potwierdzono w ten sposób skuteczność w zwalczaniu Coronaviridae, kociego koronawirusa. Rok później wykazano skuteczność w zwalczaniu SARS-CoV, który jest genetycznie bardzo podobny do SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za panującą obecnie pandemię.

A jak działa technologia Plasmacluster?

Na to pytanie odpowiada opis przytoczony w badaniach Sharpa:

Jony z ładunkiem dodatnim (H+(H2O)m) i jony z ładunkiem ujemnym (O2–(H2O)n) są jednocześnie uwalniane do powietrza, po czym natychmiast łączą się z powierzchnią bakterii, grzybów, wirusów, alergenów, itp., przekształcając się w rodniki hydroksylowe (OH) o bardzo silnym działaniu utleniającym. Jest to wyjątkowa technologia oczyszczania powietrza, która hamuje aktywność bakterii itp., rozkładając w wyniku reakcji chemicznej białka znajdujące się na ich powierzchni.

Zasada działania technologii Plasmacluster wpływa nie tylko na koronawirusa, ale też m.in. na wirus ludzkiej grypy, wirus ptasiej grypy, czy też wirus polio. Plasmacluster eliminuje też bakterie (m.in. E. coli), jak i grzyby. Neutralizuje też alergeny unoszące się w powietrzu.

W jakich oczyszczaczach Sharp znajdziemy technologię Plasmacluster?

Osobiście testuję oczyszczacz Sharp KI-G75EU-W, czyli sprzęt z najwyższej półki. Oferta oczyszczaczy powietrza emitujących jony Plasmacluster jest jednak bardzo szeroka i obejmuje nawet podstawowe urządzenia serii Sharp FP-J30EU.

Jeśli wybieracie dobry oczyszczacz powietrza, technologia Plasmacluster jest ważnym elementem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze. Szczególnie w czasie panującej pandemii.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Sharp.