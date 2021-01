Przenośna lampka to świetny gadżet do domu oraz samochodu. Baseus Starlit Night teraz w promocji

Kierowcy w swoich autach trzymają najróżniejsze rzeczy: koła zapasowe, narzędzia, apteczki, gaśnice, latarki, itp. Dobrym pomysłem jest dorzucenie do tego zestawu lampki bezprzewodowej takiej jak Baseus Starlit Night. Gadżet ten przyda się również w domu.

Latarka to akcesorium, którego nie powinno zabraknąć w samochodzie. Nigdy nie wiadomo, kiedy pod osłoną nocy nasz automobil rozkraczy się na polnej drodze z dala od cywilizacji i jej neonowych świateł. Warto jednak oprócz niej wyposażyć się w lampkę, bo tak jak oba urządzenia mają za zadanie generować światło, tak różnią się przeznaczeniem.

Baseus Starlit Night niezbędna w samochodzie

Urządzenie to można wykorzystać jako wygodniejszy zamiennik latarki, gdy trzeba dokonać w trasie szybkiej naprawy, pomoże ono również w odczytaniu mapy, gdy się zatrzymamy na postój itp. Na tym jednak nie koniec. Mierzący jedynie 13,5 cm wysokości model o nazwie Baseus Starlit Night oferuje aż cztery tryby pracy. Do czego można je wykorzystać?

Pierwszy z nich, czyli tryb jasnego światła, to chłodne i jasne oświetlenie, które idealnie sprawdzi się, gdy czegoś szukamy w samochodzie i nie chcemy przeoczyć najmniejszego nawet drobiazgu. Drugi, czyli tryb delikatnego ciepłego światła, sprzyja odprężeniu i przyda się, gdy np. czekamy na towarzysza podróży i chcemy odpocząć.

Baseus Starlit Night oferuje jeszcze dwa inne tryby pracy.

Trzeci z trybów, ambient, zmienia kolory, co może tworzyć nastrojową, romantyczną atmosferę. Do tego dochodzi czwarty tryb – awaryjny, który świeci migającym czerwonym światłem. Baseus Starlit Night wyposażony został we wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh, który zapewnia do 2,5 godziny pracy. Lampkę zapala się i zmienia się jej tryb działania poprzez pociągnięcie pętelki.

Co ciekawe, w tym kompaktowym urządzeniu znalazł się magnes, który sprawia, że można je przyczepić do metalowych elementów samochodu. To znacząco zwiększa użyteczność gadżetu w porównaniu ze zwykłymi lampkami, które trzeba wieszać lub stawiać na płaskiej powierzchni i uważać, by się przy tym nie ześlizgnęły.

Lampka Baseus Starlit Night przyda się też w domu

Lampkę można trzymać w bagażniku albo w schowku w aucie, ale równie dobrze można ją zabrać ze sobą do domu i postawić np. na szafce nocnej, by czytać przy niej książki. Sprawdzić się może również jako dodatkowe źródło światła, gdy np. gramy w planszówki, układamy puzzle, gotujemy, dobieramy w pary skarpetki itp.

Baseus Starlit Night ładuje się poprzez port USB-C.

W sprzedaży jest wiele akcesoriów tego typu, które były projektowane wiele lat temu i nic się od tego czasu w nich nie zmieniło. Bardzo często przenośne lampki mają gniazdo microUSB, które kiedyś montowane było również w niemalże wszystkich telefonach komórkowych i innych akcesoriach elektronicznych.

Ten standard wychodzi jednak powoli z użycia, a microUSB znika ze smartfonów na rzecz złącza USB-C. Baseus Starlit Night korzysta z nowocześniejszego standardu do ładowania wbudowanego ogniwa, dzięki czemu użytkownicy, który się na niego już przesiedli, mogą lampkę ładować ładowarkę od swojego telefonu.



