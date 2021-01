Samsung Galaxy S21 dostępny w abonamencie. Ile zapłacimy w Plusie, Orange i Play?

Ile kosztuje Galaxy S21 na abonament? Sprawdzamy oferty polskich operatorów telefonii komórkowej. Na start idą cenniki sieci Plus, Orange i Play.

Samsung zaprezentował dzisiaj swoje nowe topowy smartfony. Od razu poznaliśmy też ceny poszczególnych wariantów, a producent wraz ze swoimi partnerami rozpoczął przedsprzedaż, w ramach której dorzuca do telefonów słuchawki z linii Galaxy Buds i lokalizatory SmartTag.

Ile kosztują smartfony Samsunga z linii Galaxy S21 w wolnej sprzedaży?

Telefony bez abonamentu można zakupić za gotówkę, w leasingu lub na raty. Na urządzenia trzeba wydać od 3899 do 6549 zł. Ceny poszczególnych wariantów nowych urządzeń Samsunga prezentują się następująco:

Galaxy S21 8/128 — 3899 zł;

Galaxy S21 8/256 — 4099 zł;

Galaxy S21 Plus 8/128 — 4799 zł;

Galaxy S21 Plus 8/256 — 4999 zł;

Galaxy S21 Ultra 12/128 GB — 5749 zł;

Galaxy S21 Ultra 12/256 GB — 5999 zł;

Galaxy S21 Ultra 16/512 GB — 6549 zł.

Nie ma co się przy tym oszukiwać — mało kto dysponuje pełną kwotą na tak kosztowny telefon, a nie każdy chce brać tego typu urządzenie w leasing lub na raty. Z pomocą przychodzą jednak operatorzy telefonii komórkowej.

Trzy nowe urządzenia koreańskiej firmy, czyli kolejno Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra, będzie można na abonament. Plus, Orange i Play podzielili się już dzisiaj swoimi cennikami.

Galaxy S21 w sieci Plus

Plus zapowiedział, że w przedsprzedaży można kupić u niego wszystkie trzy nowe telefony marki Samsung. W przypadku modelu Galaxy S21 Ultra dostępne są dwie wersje różniące się pojemnością pamięci, czyli 12/256 i 16/512 GB, podczas gdy Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 dostępne są w jednym wariancie, którymi są odpowiednio 8/256 i 8/128 GB.

W ramach oferty Plusa klienci mogą wybrać smartfony w przykładowym abonamencie za 60 zł miesięcznie (z uwzględnieniem rabatu za e-fakturę), który daje dostęp 5G o przepustowości do 600 Mb/s i paczkę danych o wielkości 25 GB. Do tego dochodzą nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i MMS oraz dostęp do serwisu Tidal na 2 lata bez dodatkowych opłat.

Ceny smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra w Plusie po rozłożeniu ich na dwa lata wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB – 599 zł na start i 24 raty po 267 zł/mies. za sprzęt;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB – 499 zł na start i 24 raty po 246 zł/mies. za sprzęt;

Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256GB – 399 zł na start i 24 raty po 192 zł/mies. za sprzęt;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB – 299 zł na start i 24 raty po 150 zł/mies. za sprzęt.

Więcej informacji na temat tej oferty można znaleźć na Plusa. Telekom przypomina przy tym, że sprzęty z rodziny Galaxy S21, podobnie jak ich poprzednicy z linii Galaxy S20, wyposażone są w modemy 5G. Operator zaznacza, że wykorzystane przez Samsunga moduły uwzględniają częstotliwości 2600 MHz TDD, co oznacza, że jego telefony są zgodne z siecią 5. generacji zielonego operatora.

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra na abonament można kupić w Plusie

Galaxy S21 w sieci Orange

W przypadku sieci Orange również dostępne będą wszystkie trzy Samsungi. Przedsprzedaż potrwa do 28 stycznia 2020 r., ale operator chwali się przy tym, że pomarańczowi towar otrzymają „jako pierwsi”, czyli już 26 stycznia — jeszcze zanim trafi na sklepowe półki, co pozwoli dostarczyć na czas towar do salonów.

Mimo to sieć zachęca do zakupu w przedsprzedaży, co pozwoli uzyskać w ramach bonusu lokalizator SmartTag oraz słuchawki rodziny Galaxy Buds bez żadnych opłat. W przypadku Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus można liczyć na Galaxy Buds Live, a do Galaxy S21 Ultra dorzucane są Galaxy Buds Pro.

Jaką ofertę dla klientów na telefony z linii Galaxy S21 przygotował Orange?

Galaxy S21 w wersji 8/128 można zakupić w ofercie abonamentowej w cenie od 35 zł miesięcznie do 75 zł miesięcznie. Przykładowa taryfa Plan Mobilny 55, która zawiera w sobie rozmowy i wiadomości bez limitu oraz 15 GB internetu mobilnego z pełną prędkością (wraz ze wsparciem 5G), kosztuje 55 zł miesięcznie. W tym przypadku oprócz abonamentu trzeba doliczyć 24 raty po 152 zł za telefon oraz wpłacić na start 199 zł.

Galaxy S21 Plus w wersji 8/128 w tym samym abonamencie wyceniony został na 299 zł na start, a do tego trzeba doliczyć 24 raty po 185 zł miesięcznie. W przypadku modelu Galaxy S21 Ultra w wariancie 12/128 trzeba liczyć się z wydatkiem 399 zł na start oraz 24 ratami po 220,99 zł każda. Więcej informacji na temat nowych urządzeń oraz pozostałe oferty można znaleźć na stronie Orange.

Nowe smartfony marki Samsung można kupić również u Orange’a

Galaxy S21 w sieci Play

Galaxy S21 dostępny jest w sieci Play z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. W ramach oferty Play Solo L za abonament z urządzeniem trzeba zapłacić 205 zł miesięcznie przy opłacie na start wynoszącej 499 zł, podczas gdy sam abonament kosztuje 75 zł miesięcznie i oferuje 70 GB internetu oraz rozmowy i wiadomości w modelu no-limits.

Drugi z nowych telefonów Samsunga, czyli Galaxy S21 Plus, dostępny jest w sieci Play w wariantach 8/128 i 8/256 GB. Za ten pierwszy model w ofercie Solo L trzeba zapłacić 499 zł na start, a abonament i rata za telefon kosztują łącznie 255 zł miesięcznie. Za sam telefon w wersji z większym dyskiem trzeba zapłacić z kolei 699 zł na start, ale rata pozostaje wtedy na tym samym poziomie.

Trzecim nowym telefonem koreańskiej firmy, jaki można od dzisiaj kupić u filetowego telekomu, jest Galaxy S21 Ultra w wersji 12/128. Za urządzenie trzeba zapłacić 499 zł na start, a rata wynosi wtedy 275 zł miesięcznie. W tym i w pozostałych przypadkach można liczyć też na przedsprzedażowe bonusy w postaci lokalizatora SmartTag oraz słuchawek Galaxy Buds.

Trzy nowe urządzenia z linii Galaxy S21 do swojej oferty wprowadził również Play

A co z Galaxy S21 w sieci T-Mobile?

Na informację o dostępności nowego telefonu Samsunga u tego operatora oraz cenniki jeszcze czekamy.