Będziesz wyginał i prostował telewizor LG. Zależy, co zechcesz na nim oglądać

Telewizyjny dział LG coraz więcej i więcej uwagi poświęca fanom gier wideo. Jego najnowsza propozycja to póki co produkt eksperymentalny. Elastyczny OLED TV ma jednak przypaść do gustu zarówno pecetowym, jak i konsolowym graczom.

Samsung i LG od pewnego czasu coraz intensywniej rozwijają swoje telewizory pod potrzeby graczy, a nie tylko entuzjastów filmów i seriali. Druga z firm starała się podbić gamingowy rynek modelem OLED TV CX, który poza ogólnie świetnymi parametrami obrazu oferował obsługę rozdzielczości 4K przy 120 Hz, VRR, a nawet – jako jedyny na rynku telewizorów – Nvidia G-Sync.

Bieżący rok ma być jeszcze ciekawszy dla graczy. OLED TV CX to telewizor ogólnego zastosowania, nie tylko do gier, ale też – a może i przede wszystkim – do filmów i seriali. Co innego LG Bendable Sound OLED, który został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o graczach. I już sama nazwa wyświetlacza sugeruje, że gamingowy to on jest nie tylko z nazwy.

LG Bendable Sound OLED – bo gracze podobno chcą wyginać swoje monitory i telewizory.

Wyświetlacz od LG ma być oficjalnie zaprezentowany na CES 2021, ale już dziś producent dzieli się pierwszymi informacjami na jego temat. Ma on przekątną 48 cali, a jego użytkownik może regulować promień krzywizny do 1000R. Jak tłumaczy LG, telewizor lepiej wyprostować do oglądania treści wideo, zaś w przypadku gier lepiej go zakrzywić.

Niby dlaczego zakrzywiony wyświetlacz miałby być lepszy? LG tłumaczy to w podobny sposób, jak niegdyś lansujący nieelastyczne choć zakrzywione monitory i telewizory Samsung. A więc tak, że każdy fragment obrazu na skutek zakrzywienia znajduje się w podobnej odległości od naszych oczu, co rzekomo zwiększa immersję. Subiektywnie dodam, że nie czułem tej korzyści testując zakrzywione wyświetlacze Samsunga – ale może to zależy od konkretnej osoby. W każdym razie wyświetlacz LG będziemy mogli zakrzywiać i prostować wedle humoru i uznania.

To jednak nie jest jedyny bajer tego wyświetlacza. Bendable Sound OLED, podobnie jak telewizory OLED od Sony, wykorzystuje powierzchnię wyświetlacza jako membranę. To oznacza, że telewizor nie ma dedykowanych głośników, bo sam w istocie jest owym głośnikiem.

W kwestii parametrów technicznych niespodzianek nie ma. To nadal LG OLED TV z czasem reakcji 0,1 ms, odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 4K i obsługą VRR.

Elastyczny LG Bendable Sound OLED dla graczy. Kiedy pojawi się w sprzedaży?

To jedno nie jest do końca jasne. Produkt prezentować będzie nie LG Electronics – firma odpowiedzialna za gotowe produkty konsumenckie – a LG Display, czyli producent matryc. Produkty LG Display trafiają nie tylko do urządzeń od LG Electronics, ale też i do, między innymi, Sony, Panasonica czy Philipsa.

To oznacza, że tego rodzaju wyświetlacze mogą się pojawić również i u innych producentów. To jednak również może oznaczać, że w sprzedaży tego rodzaju elastyczne telewizory mogą pojawić się dość późno. Być może nawet nie w tym roku.