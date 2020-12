Rozmiar nie ma znaczenia. Z tą opaską zabierzesz nawet największy smartfon na trening

6 cali? 6,5 cala? A może 6,9 cala? Niezależnie od tego, jak wielki jest ekran naszego telefonu, futerał Spigen A700 Sport pozwoli nam zabrać go na poranny przejazd rowerem czy trening biegowy.

Nie ma też większego znaczenia, jakiej marki smartfon posiadamy. Naramienne etui A700 Sport jest wystarczająco elastyczne, żeby pomieścić zarówno najnowszego iPhone'a 12 Pro Max, jak i Galaxy Note 20. A i nawet w przypadku tych olbrzymów zostanie jeszcze sporo miejsca, bo maksymalny rekomendowany rozmiar telefonu zgodnego z A700 Sport to 175 x 99 mm.

Nie trzeba więc już zastanawiać się, czy nie zrezygnować z większego ekranu na rzecz bardziej kompaktowej obudowy, żeby nie zostawiać telefonu na czas treningu w domu.

Spigen A700 Sport to jednak nie tylko spora przestrzeń na smartfona. Do rozmiarów i masy urządzeń, które będą w nim transportowane, dostosowano m.in. szeroki, wygodny pasek na ramię, z regulacją, która pozwoli płynnie dopasować cały zestaw tak, żeby nie spadał z ramienia, ale jednocześnie nie uciskał go zbyt mocno.

W razie potrzeby można oczywiście obsługiwać smartfona bez konieczności wyciągania telefonu z futerału. Osłona ekranu jest przezroczysta i pozwala na obsługę dotykową, więc jeśli chcemy sprawdzić np. czy zdobyliśmy koronę na danym segmencie albo gdzie jechać lub biec dalej - możemy to zrobić bez wysiłku.

Wewnątrz opaski znajdziemy nawet małą kieszonkę na klucz, dzięki czemu wszystko, co chcemy zabrać ze sobą z domu - oprócz jedzenia i picia na trening - zmieści się właśnie w A700 Sport.

Gdyby tego było mało, nie musimy aż tak bardzo martwić się np. o konieczność prania A700 Sport. Całość wykonano z materiału odpornego na brud i pot, więc przynajmniej tego jednego elementu sportowego zestawu ubrań i akcesoriów nie będziemy musieli co chwilę prać.

Spigen A700 Sport Amrmband 6.9 kosztuje zaledwie 44,90 zł

Biorąc pod uwagę, że przeważnie będą trafiać do niego smartfony za kilka tysięcy złotych - to naprawdę dobra cena.



Futerał Spigen A700 Sport Amrmband 6.9 kupisz w Sklepie Spider's Web. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne:

