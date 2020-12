Robert Lewandowski zapowiedział swoją grę wideo. Jest pierwszy zwiastun Football Coach the Game

Nasza gwiazda stadionów piłkarskich to również niezwykle przedsiębiorcza osoba. Nowopowołane studio RL9Sport Games przez Roberta Lewandowskiego i PlayWay będzie tworzyć gry sportowe na PC i urządzenia mobilne. Jest zwiastun pierwszej produkcji.

RL9Sport Games to spółka należąca do Roberta Lewandowskiego, Rafała Cymermana oraz PlayWay. Skupi ona swoje wysiłki na produkcji gier sportowych na PC, telefony i tablety, które będzie firmował nasz nasz znany piłkarz. Studio nawet zapowiedziało pierwszą grę. Będzie to Football Coach the Game, a więc będący konkurencją dla Football Managera symulator trenera piłkarskiego.

Prezesem spółki został Rafał Cymerman – osoba, która powinna być całkiem nieźle znana polskim kibicom lubiącym łączyć swoją pasję z komputerami. To właśnie Cymerman odpowiada za grę Liga Polska Manager 95, będącą pierwszym polskim symulatorem trenera. On też będzie nadzorował prace nad Football Coach the Game. Robert Lewandowski ma być nie tylko twarzą produkcji i udziałowcem spółki, ale ma też pełnić merytoryczny nadzór nad produkowanymi grami.

Jaki będzie Football Coach the Game od Roberta Lewandowskiego?

Football Coach the Game ma być czymś więcej niż menadżerem piłkarskim. Ambicją twórców jest stworzenie symulatora pracy trenera - informuje StrefaInwestorow.pl. Gracz zatem nie tylko skupi się na taktyce, treningach czy kupowaniu nowych zawodników, jak to się dzieje w grach tego typu. Jego zadaniem będzie budowanie autorytetu trenera. Produkcja ma kłaść zatem akcent na aspekty psychologiczne tego zawodu.

Gra ma pojawić się w 2022 r. i zapewniać pełną obsługę trybu online – a więc będzie można rywalizować w wirtualnych ligach z innymi menedżerami. Gra po premierze wersji na Windowsa, Androida i iOS-a ma też po czasie doczekać się edycji na Xboxa i PlayStation – choć na razie są to dość odległe plany. Nie wiemy też jakie inne gry zamierza wydać RL9Sport Games i czy będą dotyczyć innych dyscyplin niż piłka nożna. Póki co możemy się tylko nacieszyć pierwszym zwiastunem Football Coach The Game: