CEWE z najważniejszymi nagrodami w świecie fotograficznym

Jeśli nadal szukasz dobrego prezentu świątecznego i kończą ci się pomysły, polecam moje sprawdzone rozwiązanie. Jest nim fotoksiążka, która zawsze wywołuje uśmiech u obdarowywanego.

W dzisiejszym świecie robimy więcej zdjęć niż kiedykolwiek wcześniej. Widzę to szczególnie mocno odkąd zostałem ojcem. Cyfrowy album z pierwszego roku życia mojej córki ma... 1800 zdjęć, a są to już fotografie wyselekcjonowane i obrobione, pochodzące z dedykowanego aparatu. Jeśli miałbym doliczyć do tego szybkie fotki ze smartfona, liczba urosłaby pewnie kilkukrotnie.

Taki ogrom zdjęć to z jednej strony dobrodziejstwo, bo można zachować każdy istotny moment. Niestety jest też druga strona medalu. Przy tak ogromnej liczbie zdjęć trudno wrócić do najważniejszych fotografii. Choć fotografujemy więcej niż kiedyś, to mam wrażenie, że oglądamy znacznie mniej zdjęć. Jeśli nie zadbamy o odpowiednie opisanie i posegregowanie naszej fotograficznej kolekcji, trudno jest nawet przescrollować cały ten ogrom fotografii, by np. powrócić do zdjęć sprzed roku.

Jak poradzić sobie z tak wielką liczbą zdjęć? Moją radą są fotoksiążki.

Mam taki zwyczaj, że po każdym ważnym wydarzeniu w życiu tworzę fotoksiążkę zawierającą najlepsze fotografie. Tym sposobem mam kilka najważniejszych fotoksiążek rodzinnych, czyli tę ze ślubu, czy też dokumentującą pierwszy roczek córki. Mam też kilka mniejszych, stworzonych po wyjazdach wakacyjnych.

Z jednej strony fotoksiążka jest świetną metodą na zachowanie najlepszych i najważniejszych ujęć od zapomnienia. Z drugiej, oglądanie prawdziwych wydruków ma w sobie coś wyjątkowego. Fotografie w fizycznej formie nabierają dużo większej mocy niż zdjęcia wyświetlane na ekranie komputera, smartfona, czy telewizora.

Jeśli robiliście kiedyś własną fotoksiążkę, na pewno spotkaliście się z firmą CEWE.

Nie ma w tym nic dziwnego, bo CEWE FOTOKSIĄŻKĘ zamówiło w Europie przeszło 70 mln klientów, dzięki czemu fotoksiążki tej firmy uzyskały status numer jeden w Europie.

Przy całej tej gigantycznej skali działania, CEWE FOTOKSIĄŻKI charakteryzują się naprawdę dobrą jakością druku i materiałów. CEWE zostało czterokrotnie wyróżnione TIPA World Awards otrzymując najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną produktom fotograficznym od niemal 30 lat.

Oferta CEWE jest obecnie bardzo bogata, a najdziemy w niej już nie tylko standardowe fotoksiążki w twardej i miękkiej oprawie ze zdjęciem, ale też warianty premium oprawione ekoskórą lub płótnem, co wygląda rewelacyjnie i zapewnia trwałość. Twardą okładkę można ozdobić wypukłym nadrukiem z lakierem dekoracyjnym lub uszlachetnieniem w kolorze złota, srebra lub różowego złota.

Dodatkowo możemy wybrać jakość druku i samego papieru. Możemy postawić na druk cyfrowy w wariancie matowym lub błyszczącym, albo wybrać bardziej szlachetny papier fotograficzny, w tym także w wariancie premium.

Ponadto CEWE pozwala wybrać, czy wolimy bindowanie tradycyjne, czy też tzw. Lay-Flat, w którym rozkładówki otwierają się na płasko. Drugi wariant jest dostępny przy wyborze papieru fotograficznego i prezentuje się kapitalnie. Mam dwie fotoksiążki tego typu i bardzo lubię do nich wracać.

Do tego fotoksiążkę możemy zaprojektować sami.

W tym celu możemy skorzystać z aplikacji CEWE Fotoświat lub niewymagającego instalacji kreatora online. Co więcej, od jakiegoś czasu CEWE pozwala również projektować w aplikacji mobilnej na smartfonie. Aplikacje pozwalają na całkowita dowolność, ale jeśli chcemy przyspieszyć proces tworzenia fotoksiążki, możemy skorzystać z licznych gotowych szablonów.

W przypadku CEWE można też liczyć na wsparcie posprzedażowe. Fotoksiążki są wysyłane kurierem, pocztą, albo są dostarczane do Paczkomatów, ale możemy je także odebrać osobiście w salonach CEWE FOTOJOKER. Gdyby cokolwiek poszło nie tak, produkty CEWE są objęte programem 100% Gwarancji Satysfakcji, a obsługa klienta trwa przez siedem dni w tygodniu, więc nawet jeśli odbierzecie paczkę w niedzielę i okaże się, że macie pytanie, nie zostaniecie z nimi sami.

W dzisiejszych czasach wiele osób coraz bardziej świadomie podchodzi do ekologii i zasobów naturalnych. CEWE zapewnia, że produkty są tworzone w sposób neutralny dla klimatu. Firma za każdą sprzedaną fotoksiążkę sadzi jedno drzewo.

CEWE FOTOKSIĄŻKA jest idealnym prezentem świątecznym. Jeśli szukasz pomysłu, oto kilka gotowych inspiracji.

Fotoksiążka może być kapitalnym pomysłem na tworzenie corocznej kroniki. Co więcej, taka fotoksiążka jest idealnym prezentem dla bliskich. Jest spersonalizowana jak żaden inny prezent, więc z pewnością sprawdzi się w praktyce, zwłaszcza jako prezent dla najbliższych członków rodziny.

Niewiele osób myśli o takim zastosowaniu, ale fotoksiążka może być również tematyczna. Można w ten sposób zrobić np. książkę kucharską zawierającą tylko najlepsze i sprawdzone przepisy.

Oferta CEWE jest jednak szersza. Rok temu podarowałem rodzicom i teściom fotokalendarze ze zdjęciami wnuczki. W tym roku zamierzam zrobić to samo. Na stronie CEWE możemy zamówić taki fotokalendarz, jak też inne fotoprodukty, w tym np. zestaw odbitek w pudełku, fotokubek emaliowany, czy np. gadżety ze zdjęciami takie jak poduszka lub puzzle. Możliwości jest mnóstwo.

Jeśli szukacie spersonalizowanego prezentu na święta, zdjęcia zawsze są dobrym pomysłem. Tym bardziej, jeśli można je zaserwować w tak ciekawej formie jak fotokalendarz czy fotoksiążka. U mnie taki format prezentacji zdjęć jest już tradycją, więc zdecydowanie polecam to rozwiązanie.

WIęcej inspiracji na cewe.pl.



Tekst powstał we współpracy z CEWE.