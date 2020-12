Przyszłe urządzenia z Androidem i procesorem Snapdragon będą mogły otrzymywać nawet cztery aktualizacje rozwojowe, wprowadzające nowe funkcje do starszych urządzeń. Pod warunkiem, że ich producenci skorzystają z udogodnień od Google’a i Qualcommu.

Otwartość Androida od zawsze była zarówno największą zaletą, jak i największą wadą tego systemu. Za sprawą otwartości platformę Google’a dużo łatwiej unowocześniać i ulepszać, bo uczestniczą w tym wszystkie zainteresowane podmioty. Te jednak niejednokrotnie istotnie modyfikują system Google’a, by taką unikalną edycję następnie porzucić – pozostawiając użytkownika ze starą wersją oprogramowania.

Google od lat próbuje temu przeciwdziałać i, trzeba przyznać, idzie mu to coraz lepiej. Za sprawą wdrożonego w 2017 r. Project Treble aktualizacje rozwojowe Androida jeszcze nigdy nie były tak chętnie wprowadzane przez partnerów sprzętowych Google’a, a Android 10 dotarł w formie aktualizacji do rekordowej liczby urządzeń.

To nadal za mało. Google i Qualcomm usprawniają Project Treble w Androidzie.

Project Treble to sposób, w jaki budowane są kolejne wersje Androida. Zakłada on wyraźne rozdzielenie modułów zależnych od sprzętu od pozostałych elementów systemu. Obie części systemu powiązane są ze sobą przez moduł Vendor Interface Object. Co to daje?

W myśl Project Treble moduł GSI (Generic System Image) jest zgodny z trzema ostatnimi modułami producenckimi, a producenci – jeśli chcą otrzymywać certyfikację Google’a – muszą utrzymywać rzeczoną zgodność, niezależnie od pozostałych modyfikacji, jakie wprowadzą do GSI.

Rozdzielenie systemu na dwa elementy przy jednoczesnym zachowaniu zgodności wstecznej znacząco ułatwia proces tworzenia aktualizacji systemu. Dla przykładu, gdy warstwa producencka musi być unowocześniona na potrzeby nowego urządzenia (na przykład przez moduł do obsługi wielu obiektywów w aparacie czy sterownik do modemu 5G) nie trzeba modyfikować warstwy GSI. Oba moduły pozostają ze sobą zgodne, dzięki czemu łatwiej i taniej wprowadzać nowości programowe do starszych urządzeń.

Dla producentów telefonów to ułatwienie. Dla producentów podzespołów mniej. I tu dochodzimy do sedna sprawy – współpracy Google’a i Qualcommu.

Project Treble znacząco ułatwia proces budowania nowych wersji oprogramowania dla istniejących i nowych telefonów i tabletów. Jego efektem ubocznym jest jednak to, że producenci podzespołów – przede wszystkim układów SoC – muszą serwisować wiele różnych frameworków i interfejsów.

Wszak większość technicznych nowości wynika z nowych technologii zawartych w procesorach, w tym zdolność do przetwarzania zdjęć z wielu matryc czy obsługa nowszych standardów łączności. Qualcomm – czołowy producent SoC dla urządzeń mobilnych – musi serwisować trzy generacje Androida i przeróżne implementacje producenckie. Co w efekcie znacząco niweluje zalety Project Treble. Właśnie to się teraz zmienia.

Za sprawą współpracy Google’a i Qualcommu pogłębiono modułowość Androida, co w praktyce zdejmuje z producenta podzespołów obowiązek planowania zgodności z przyszłymi wersjami systemu i sprawia, że mikrokod opracowany do bieżącej wersji pozostanie zgodny z przyszłą. W efekcie nie będzie żadnych technicznych przeciwwskazań, by urządzenia z Androidem i Snapdragonem były zgodne z czterema następującymi po sobie wersjami systemu. Nowe zasady mają być wdrożone począwszy od urządzeń sprzedawanych z Androidem 11 i układem Snapdragon 888.

Niestety, jak zawsze, jest pewien haczyk. Google i Qualcomm zapewniają producentom urządzeń możliwość dużo tańszego tworzenia uaktualnień do sprzedanych już modeli. Jednak niezmiennie i tak decyzja o polityce wsparcia technicznego należy do rzeczonych producentów urządzeń. Możliwość aktualizacji do czterech wersji Androida nie oznacza obietnicy tych aktualizacji. Warto też zwrócić uwagę, że póki co tylko Qualcomm współpracuje z Google’em w taki sposób. A przecież na rynku nie brakuje urządzeń z innymi procesorami – ze szczególnym uwzględnieniem względnie popularnych układów firmy MediaTek.