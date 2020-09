Historyczna walka Błachowicza i mecze Ligi Mistrzów. Najważniejsze wydarzenia sportowe tej jesieni obejrzysz w serwisie IPLA

Obyś żył w ciekawych czasach. Chińskie przekleństwo ziściło się jak nigdy w 2020 roku, ale na szczęście sport, mimo tego, że świat stanął na głowie, wraca powoli do normalności. No prawie, gdyż teraz zawody sportowe śledzić możemy głównie za pośrednictwem transmisji online w internecie.

Życiowa szansa Błachowicza

Trwało to długo, ale w końcu po sześciu latach występów w UFC Jan Błachowicz otrzymał prawo walki o tytuł. Nie ukrywam, że Błachowicz to jeden z moich ulubionych zawodników MMA i to nie tylko dlatego, że jest on najwyżej notowanym polskim zawodnik UFC w historii. To człowiek, który doszedł do szczytu ciężką pracą, a teraz po raz pierwszy zawalczy o tytuł mistrza świata. Trudno powiedzieć, dlaczego dopiero teraz, ale fakty są takie: pod koniec września polskiego zawodnika czeka prawdopodobnie najważniejsze starcie w życiu.

Gdzie obejrzeć starcie Błachowicz vs Reyes?

Polski zawodnik na Gali UFC 253 zmierzy się z amerykańskim przeciwnikiem Dominickiem Reyesem, a walczyć będą o pas mistrzowski wagi półciężkiej.

Walkę, która odbędzie się 26 września na wyspie Yas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obejrzymy wygodnie w naszych fotelach dzięki serwisowi IPLA, który zapewnia komfort oglądania gal i innych wydarzeń sportowych na żywo w dowolnym miejscu i w wybrany sposób – nie tylko na komputerach, tabletach czy smartfonach, ale także na telewizorach Smart TV i Apple TV.

Pamiętajmy, że to historyczny moment dla zwolenników sportów walki, ponieważ w historii męskiego MMA żaden Polak nie walczył jeszcze o pas największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie.

To nie koniec emocji! W IPLI zobaczymy wiele innych wydarzeń sportowych tej jesieni

Sportowa jesień nie zakończy się na walce Błachowicza na zbliżającej się gali UFC.

Dopiero co ochłonęliśmy po zdobyciu pucharu Ligi Mistrzów przez Bayern Monachium, z grającym w nim pierwsze skrzypce Robertem Lewandowskim, a już niebawem kibice z całego świata znów będą mogli podziwiać walkę o tytuł najlepszej drużyny piłkarskiej Europy.

Od października w serwisie IPLA obejrzymy legalnie i w jakości 4K wybrane mecze najbardziej prestiżowych i najchętniej oglądanych piłkarskich rozgrywek klubowych. Będzie to już dwudziesty dziewiąty sezon Ligi Mistrzów UEFA i choć eliminacje do turnieju trwają, wiadomo już, że mecz finałowy zostanie rozegrany na Atatürk Olimpiyat Stadyumu w Stambule 29 maja 2021 roku.

Co więcej, każde piłkarskie starcia gigantów obejrzysz w IPLI.

Platforma przyciąga do siebie nie tylko widzów Ligi Mistrzów, ale również fanów lig europejskich. Na kanałach Eleven Sports (również dostępnych w IPLI) obejrzymy starcia gigantów ligi hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej, Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Trwa odliczanie, bo już za miesiąc, 25 października, w Eleven Sports zobaczymy jeden z najważniejszych piłkarskich meczów na świecie – starcie FC Barcelona i Real Madryt, gdzie na boisku po stronie Królewskich zobaczymy Karima Benzemę i Sergio Ramosa, a w drużynie Katalończyków Lionela Messiego.

Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę też o ofercie Eurosportu. Tam, jak w poprzednich latach, transmitowane będą zawody kolarskie, a także mecze Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, turnieje tenisowe (m.in. zbliżający się właśnie French Open), a także snooker czy rajdy samochodowe.

Wybrane wydarzenia sportowe obejrzymy, kupując pojedynczy dostęp do transmisji lub korzystając z pakietu IPLA SPORT, który można testować przed 14 dni za darmo. IPLA SPORT to miesięczny dostęp do aż dwunastu kanałów sportowych, które jak wspomniałem wyżej, można oglądać na komputerach, smartfonach, tabletach, Smart TV i Apple TV.

* Materiał powstał przy współpracy z marką Cyfrowy Polsat.