Nie masz Android Auto? No trudno, Mapy Google spróbują coś na to zaradzić

Wybrani użytkownicy Map Google otrzymali aktualizację, dzięki której aplikacja podczas jazdy samochodem zmienia swój interfejs na przyjazny kierowcy. I bardzo przypominający Android Auto.

Android Auto i konkurujący z nim Apple CarPlay to bez wątpienia świetne pomysły. Przeniesienie interfejsu na bezpieczniejszy i wygodniejszy dla kierowcy wbudowany w samochód system w oczywisty sposób zwiększa komfort i użyteczność telefonu w samochodzie. No ale przecież nie każdy samochód obsługuje powyższe rozwiązania, choć są sposoby, żeby ten problem obejść.

Imitacja interfejsu Android Auto na ekranie telefonu zamiennikiem prawdziwego Android Auto nie jest. Może jednak choćby tylko nieznacznie zwiększyć komfort użytkowania – wszak widok interfejsu do jazdy samochodem jest wygodniejszy i czytelniejszy w tym konkretnym kontekście. Google zdaje się mieć podobny wniosek.

Mapy Google z trybem samochodowym. To takie Android Auto, choć nie do końca.

Nowa wersja Map Google na Androida została udostępniona wybranej, losowej grupie użytkowników, w tym kilkorgu czytelnikom Android Police. Główną nowością jest tryb samochodowy, w którym aplikacja upodabnia się do widoku Android Auto.

Do zwykłego widoku aplikacji dodany jest nowy rząd ikon, w którym jedna służy do aktywowania poleceń głosowych, a druga do pełnoekranowego rozwinięcia najważniejszych skrótów. Są to połączenia, wiadomości, muzyka i podcasty, a dokładniej skróty do pasujących do tych kategorii aplikacji.

Nie jest jasne, czy testy związane są z rychłą premierą nowości dla wszystkich użytkowników, czy też Google tylko sprawdza reakcje na swój pomysł i dopiero na tej podstawie będzie rozważał jego wprowadzenie. Drogi Google’u, nasze redakcyjne telefony czekają na aktualizację. Chętnie ocenimy i się wypowiemy.