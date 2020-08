2 interakcji

Deweloperzy testujący swoje gry na PlayStation 5 nieoficjalnie donoszą, że konsola ma problemy z natywną rozdzielczością 4K. Trzeba szykować się na „oszukane 4K”.

Do premiery konsol nowej generacji zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz nie ma wątpliwości, że Xbox Series X będzie potężniejszym sprzętem od PlayStation 5. Przewagą PlayStation bedą kosmicznie szybkie dyski SSD, ale w kwestii surowej mocy obliczeniowej konsola Microsoftu wygrywa.

Ta przewaga może być widoczna w rozdzielczości obrazu, co sugeruje słynny w środowisku graczy Dusk Golem, odpowiadający za liczne przecieki dotyczące nowych konsol. Według najświeższych informacji, deweloperzy mają problem z utrzymaniem natywnej rozdzielczości 4K w tytułach na PlayStation 5, podczas gdy nie ma tego problemu na konsoli Xbox Series X.

„Zobaczycie mnóstwo oszukanego 4K”

Taka zapowiedź pojawia się w tweetach Dusk Golema. Deweloperzy mają stosować sztuczki, które znamy z obecnej generacji konsol, czyli np. „dynamiczne 4K’, czy też „adaptacyjne 4K”. Część gier jest renderowana w niższej jakości, po czym jest upscale’owana do 4K. Zapewnia to oczywiście niższą jakość niż natywnie renderowane 4K.

Podobny schemat mamy zobaczyć na PlayStation 5. Dotychczas słyszeliśmy o tym, że PlayStation 5 może mieć problemy z połączeniem 60 kl./s i rozdzielczości 4K, ale tym razem słyszymy, że PS5 może mieć problemy z 4K nawet bez wysokiej płynności.

Czy to w ogóle ma znaczenie?

To oczywiście zależy. Osobiście jestem graczem, któremu nie przeszkadza PlayStation 4 (bez Pro) podłączone do telewizora 4K. Gram w jakości 1080p i zupełnie nie narzekam na rozdzielczość ani tym bardziej na jakość grafiki.

Trudno jednak nie zgodzić się z krytycznymi głosami, pełnymi oburzenia na brak pełnego wsparcia 4K. Wysoka rozdzielczość serwowana w natywny sposób miała być przecież jednym z głównych argumentów za zakupem konsoli nowej generacji. Te miały zapewniać wyższą rozdzielczość i lepszą płynność. Jeśli PlayStation 5 tego nie robi, to już na wstępie traci w oczach odbiorców.

Oczywiście na ten moment bazujemy wyłącznie na przeciekach. Może się okazać, że większość gier działa w 4K przy 30 kl./s, część tytułów nie ma problemu z wyświetlaniem 4K w 60 kl./s, a tylko nieliczne nie radzą sobie z 4K w 30 kl./s. To bardzo realny scenariusz. Wygląda jednak na to, że Xbox Series X nie będzie miał takich problemów.

Jedno jest pewne: czeka nas kolejna odsłona gamingowej wojenki

Już teraz widać duże napięcia pomiędzy fanami Xboxa i PlayStation, więc z pewnością wojenka tocząca się w ramach obecnej generacji przeniesie się na nową. Obecna generacja boryka się z podobnymi problemami i ograniczeniami. Xbox One X jest najpotężniejszą konsolą, ale na świecie sprzedało się ponaddwukrotnie więcej konsol PlayStation 4. PS4 kusi świetnymi tytułami na wyłączność, a także… większą popularnością. Skoro znajomi już mają PS4, to lepiej będzie kupić tę samą konsolę by grać z nimi online.

Trzeba jednak pamiętać, że Xbox Series X według przecieków ma kosztować mniej od PlayStation 5. Tym samym potężniejsza konsola będzie jednocześnie tańsza, a to naprawdę oddziaływuje na wyobraźnię.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.