Roomba uczy się nowych sztuczek. Posprząta pod stołem po obiedzie i nie wjedzie w miskę dla psa

Już niedługo autonomiczne odkurzacze z serii Roomba staną się nieco mądrzejsze. Dzięki platformie iRobot Genius będzie można im kazać sprzątać chipsy rozsypane przed telewizorem.

iRobot ma w swojej ofercie wiele różnych odkurzaczy z rodziny Roomba. Te starsze oraz tańsze modele analizują otoczenie w czasie rzeczywistym każdorazowo po ich uruchomieniu, ale te nowsze i droższe potrafią tworzyć i uaktualniać na bieżąco w pamięci mapę domu lub mieszkania.

Dzięki temu, że w pamięci urządzeń marki iRobot tworzony jest cyfrowy model lokum, użytkownik już teraz może kazać wybranym Roombom posprzątać jedynie np. kuchnię lub sypialnię. Do tego z biegiem czasu odkurzacze uczą się, jak pokonywać co trudniejsze przeszkody na swojej drodze. Producent postanowił pójść jednak o krok dalej.

Roomba ze sztuczną inteligencją nowej generacji, czyli iRobot Genius.

Dzięki nowej platformie użytkownicy będą mogli wydawać swoim robotom spersonalizowane polecenia sprzątania wyłącznie konkretnego miejsca. Nie trzeba będzie więc odpalać Roomby tak jak zwykle przy sprzątaniu całego mieszkania, by pozbyć się jedynie pokruszonych przez nieuwagę przed telewizorem chipsów.

Osiągnięcie tego było możliwe dzięki przeprojektowaniu aplikacji iRobot Home i zaktualizowaniu jej o nowy moduł nazwany właśnie iRobot Genius. To z poziomu tego programu klienci firmy iRobot będą mogli wydawać swoim odkurzaczom znacznie bardziej precyzyjne polecenia niż do tej pory.

Nowa wersja aplikacji iRobot do obsługi robotów Roomba będzie dostępna w języku polskim.

Instrukcje sprzątania będzie można wydawać w oparciu o nawyki użytkownika i jego osobiste preferencje. Przedstawiciele firmy przekonują, że „sztuczna inteligencja musi wyzwolić się z granic autonomii i stać się prawdziwym partnerem w codziennych obowiązkach”.

Ten krok zapewni użytkownikom większą kontrolę nad sprzątaniem, w tym możliwość wysyłania robota w konkretne miejsce. Co istotne, skorzystają z tego nie tylko nabywcy zupełnie nowych urządzeń, ale również posiadacze robotów sprzątających Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+ oraz robota mopującego Braava jet m6.

Odkurzacze będą wykorzystywały uczenie maszynowe do wykrywania i sugerowania stref sprzątania, na których warto się skupić.

Inteligentne Mapy stworzone przez robota to nie koniec, gdyż każdy będzie mógł wyznaczyć samodzielnie strefę sprzątania, na której Roomba powinna się bardziej skupić. Robot może też sam zauważyć, że warto skupić się na okolicy kanapy i stołu, gdzie często spadają np. okruchy, a potem sam zaproponuje sprzątanie salonu w piątkowy wieczór lub kuchni po posiłku.

Polecenie sprzątania stref — czy to automatycznie wykrytych, czy też samodzielnie utworzonych — można wydawać ręcznie z poziomu aplikacji lub np. za pośrednictwem asystenta głosowego. Oprócz tego roboty Roomba będą od teraz starały się sprzątać same wtedy, kiedy nas nie ma w domu i wrócą grzecznie same na miejsce, gdy do domu wrócimy.

Roboty sprzątające marki iRobot będą potrafiły również samodzielnie wykryć strefy, w które nie powinny się zapuszczać, takie jak np. okolice misek naszych czteronożnych przyjaciół. Do tego wybrane Roomby będą dostosowywały tryb sprzątania sezonowo, biorąc pod uwagę np. alergię domowników i linienie zwierząt.

Użytkownicy będą mogli też samodzielnie decydować, w jakich jeszcze innych sytuacjach odkurzacz ma się uaktywnić, gdyż iRobot Genius jest zgodny z usługą IFTTT. Aplikacja pozwoli też wygodnie z jednego miejsca obsługiwać inne smartsprzęty w domu takie jak np. inteligentne termostaty, gniazdka czy zamki.



