Kup Galaxy Note 20, GamePass Ultimate dostaniesz w prezencie. Samsung szykuje promocję na przedsprzedaż

Premiera Samsunga Galaxy Note 20 już jutro, ale rura z informacjami dawno już pękła i wciąż wyciekają z niej nowe wiadomości. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Galaxy Note 20 będzie najlepszym smartfonem dla graczy.

I wcale nie mówię tu o LED-ach na obudowie specyfikacji i grach mobilnych. Tak, Samsung Galaxy Note 20 zapowiada się na prawdziwe monstrum wydajności i bez dwóch zdań udźwignie absolutnie każdą grę mobilną zarówno dziś, jak i za 2-3 lata.

Ale tym razem nie chodzi o gry mobilne. Tym razem Samsung przygotował petardę dla miłośników „dużego” grania i wszystko wskazuje na to, że kupując telefon w przedsprzedaży na graczy będzie czekał ciekawy bonus.

Kup Samsunga Galaxy Note 20, GamePass Ultimate dostaniesz gratis.

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, jutro ze sceny wydarzenia Unpacked Samsung ogłosi, iż w kupując Note’a 20 w przedsprzedaży otrzymamy gratis trzy miesiące abonamentu GamePass Ultimate, a także kontroler MOGA XP5-X Plus.

Dotyczy to oczywiście rynków, na których GamePass jest dostępny, więc także Polski. A po co nam GamePass w telefonie? Ano po to, że Microsoft właśnie ogłosił start usługi Project xCloud na urządzeniach z Androidem i Polska znalazła się na liście krajów, w których usługa będzie udostępniona jako pierwsza.

xCloud będzie dostępny w wersji beta jako dodatek do abonamentu GamePass Ultimate, a co za tym idzie - kupując Samsunga Galaxy Note 20 otrzymamy dostęp nie tylko do gier na konsolę i PC, ale także do strumieniowania gier poprzez xCloud. Usługa wystartuje już 15 września.

Ten scenariusz był do przewidzenia.

Microsoft od lat jest strategicznym partnerem Samsunga i już od kilku generacji nowych Galaxy aplikacje Microsoftu są preinstalowane na ich smartfonach. Jakkolwiek informacja o przedsprzedaży Note’a 20 z GamePassem w komplecie jeszcze nie jest potwierdzona, sam Samsung Mobile zdaje się ją potwierdzać, puszczając oczko do konta Microsoftu na Twitterze.

Wiele wskazuje również na to, że Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra trafią na rynek z certyfikatem „Made for GamePass”, ale czy ta certyfikacja będzie oznaczała cokolwiek więcej ponad marketingowy slogan - tego nie wiemy.

Smartfony z linii Galaxy Note bez dwóch zdań nadają się jednak na sztandarowe urządzenia do promocji strumieniowania gier na urządzeniach z Androidem. Połączenie potężnych podzespołów, łączności 5G i najnowszego standardu Wi-Fi, pięknego ekranu i głośników stereo idealnie wpisuje się w promocję mobilnego grania w „duże gry”. Będę ogromnie zdziwiony, jeśli podczas jutrzejszej prezentacji nie zostanie to kilkukrotnie podkreślone.

Będę jeszcze bardziej zdziwiony, jeśli okres próbny na GamePass nie trafi w pewnym momencie na stałe do Samsungów Galaxy Note 20 czy nowych Galaxy S. Microsoft od ponad roku promuje w ten sposób swój abonament na laptopach partnerów, oferując co najmniej miesiąc darmowego dostępu do GamePassa. Byłoby to więcej niż dziwne, gdyby w ten sam sposób nie próbował reklamować swojej usługi strumieniowania gier, oferując wersję próbną na smartfonach swojego największego mobilnego partnera.

Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje już jutro.

Premiera najnowszych smartfonów i urządzeń ubieralnych Samsunga już jutro o 16:00. Oprócz Samsunga Galaxy Note 20 - w wariancie „zwykłym” i „Ultra” - spodziewamy się zobaczyć również nowego Galaxy Z Fold 2, zegarek Galaxy Watch 3, słuchawki Galaxy Buds Live oraz nowy tablet z Androidem. Będzie o czym czytać, będzie co oglądać. Bądźcie z nami!



