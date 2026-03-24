Jaki smartfon do 1500 zł w 2026 roku? Te są najlepsze

Kupując telefon z najwyższej półki, mamy prawie zawsze pewność, że dostaniemy najlepszy możliwy sprzęt. W przypadku urządzeń kosztujących poniżej 2000 zł również praktycznie nie ma już złych wyborów, ale zawsze warto postawić na opcję optymalną.

Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB - 1389 zł

W cenie poniżej 1400 zł jesteśmy w stanie nabyć Motorolą Edge 60 Neo. Urządzenie można określić jako dobre i dobrze wyposażone. W specyfikacji tego modelu znajdziemy:

ekran: 6,36 cala, pOLED, rozdzielczość 1200 × 2670 pikseli, szkło Gorilla Glass 7i;

procesor: MediaTek Dimensity 7400,

pamięć: 8 GB operacyjna, 256 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.8, szeroki 13 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, przedni 32 Mpix;

akumulator: 5200 mAh, ładowanie przewodowe 68 W, bezprzewodowe 25 W;

wymiary: 154.1 × 71.2 × 8.1 mm;

wodoszczelność: IP68/IP69,

system: Android 15;

masa: 175 g.

Urządzenie charakteryzuje się dość kompaktowymi rozmiarami jak na dzisiejsze standardy, co zawdzięcza zastosowaniu ekranu o przekątnej 6,36 cala (obecnie standardem są smartfony z wyświetlaczami ok. 6,7-6,8 cala). Wydajność urządzenia stoi na niezłym poziomie, a w cenie 1400 zł dostajemy też zestaw trzech pełnoprawnych aparatów. W systemie nie brakuje wsparcia dla funkcji sztucznej inteligencji. Ponadto w ramach promocji producent dodaje do zestawu słuchawki bezprzewodowe Moto Buds do zestawu w promocjach.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G - 1549 zł

Nieco powyżej określonego budżetu (o 49 zł więcej), w cenie 1549 zł, możemy nabyć Xiaomi Redmi Note 15 Pro w wersji 5G. Osobiście nie zwracałbym uwagi na tańszy wariant 4G, który oferuje znacznie gorszy procesor i nie gwarantuje dostępu do tak podstawowej technologii, jak sieć 5G. Specyfikacja tego modelu obejmuje:

ekran: 6,83 cala, AMOLED, rozdzielczość 1280 × 2772 piksele, szkło Gorilla Glass Victus 2;

procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

pamięć: 8 GB operacyjna, 256 GB na pliki;

aparat: główny 200 Mpix, szeroki 8 Mpix, makro 2 Mpix, przedni 20 Mpix;

akumulator: 6580 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

wymiary: 163.11× 78 × 7,96 mm;

wodoszczelność: IP68;

system: Android 15;

masa: 210 g.

Redmi Note 15 Pro 5G wyróżnia się przede wszystkim ogromnym akumulatorem węglowo-krzemowym o pojemności 6580 mAh. Standardowe modele posiadają baterie o pojemności 5000 mAh, a tutaj mamy dodatkowe 1580 mAh. Powinno to przełożyć się na znacznie lepszy czas pracy. Ładowanie nie jest tu wyjątkowo szybkie, bo sprzęt wspiera tylko 45-watowe uzupełnianie energii. Niech was jednak nie zmyli zestaw trzech obiektywów - tylko dwa z nich są użyteczne.

Telefon kupicie w trzech wersjach: srebrnej, zielonej oraz czarno-żółtej.

Samsung Galaxy A36 5G - ok. 1100 zł

W promocjach możemy znaleźć zeszłorocznego Samsunga Galaxy A36 w cenie poniżej 1100 zł. Poza wyprzedażami telefon kosztuje powyżej 1600 zł, ale osobiście polecam szukać ofert z ceną nie wyższą niż 1200-1300 zł. Telefon oferuje naprawdę niezłe wyposażenie w swoim segmencie:

ekran: 6,6 cala, AMOLED, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, szkło Gorilla Glass Victus+;

procesor: Snapdragon 6 Gen 3;

pamięć: 6 GB operacyjna, 128 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, makro 5 Mpix, przedni 12 Mpix;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

wymiary: 162,9× 78,2 × 7,4 mm;

wodoszczelność: IP67;

system: Android 15;

masa: 195 g.

Samsung znany jest z bardzo dobrych i tanich smartfonów. Seria Galaxy A od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i w przypadku Galaxy A36 nie jest inaczej. Za nieco ponad 1000 zł telefon gwarantuje wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik: ładny ekran, niezłą wydajność, dobry aparat oraz solidną baterię.

Urządzenie wyróżnia się na tle innych tanich modeli wsparciem i 6-letnią polityką aktualizacji. Telefon zadebiutował z Androidem 15 i One UI 7, a w przyszłości otrzyma nawet Androida 21 i One UI 13.

Vivo V60 Lite - 1099 zł

Vivo V60 Lite to również tani i rozsądny telefon dla osób, które nie chcą Samsunga, Xiaomi czy innego popularnego producenta. Vivo to nieco egzotyczna marka z Chin, która ma na koncie mnóstwo ciekawych urządzeń. Model V60 Lite 5G z pewnością jest jedną z nich - telefon zapewnia:

ekran: 6,77 cala, AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 1080 × 2392 piksele;

procesor: MediaTek Dimensity 7360 Turbo;

pamięć: 8 GB operacyjna, 256 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix;

akumulator: 6500 mAh, ładowanie przewodowe 90 W;

wymiary: 163,77× 76,28 × 7,59 mm;

wodoszczelność: IP65;

system: Android 15;

masa: 194 g.

W urządzeniu króluje przede wszystkim pojemna bateria 6500 mAh wsparta superszybkim ładowaniem przewodowym o mocy 90 W, co pozwala naładować ją od 1 do 100 proc. w 52 minuty. Aby z niego skorzystać, będziemy musieli dokupić ładowarkę osobno (kosztuje ok. 149 zł). Poza tym Vivo V60 Lite 5G to dobry smartfon z niezłym aparatem głównym, solidną wydajnością oraz anteną 360 wzmacniającą sygnał WiFi.

Więcej poradników przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek 24.03.2026 10:24

