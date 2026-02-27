Jaki procesor do gier kupić w 2026? Te są najlepsze

Ładowanie...

Chcąc uzyskać możliwie najwyższą wydajność w grach potrzebna jest wydajna karta graficzna, ale wbrew pozorom procesor również ma ogromny wpływ na liczbę wyświetlanych FPS. Mocna jednostka jest niezbędna zwłaszcza podczas rozgrywki w rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli oraz w tytułach e-sportowych, takich jak Counter Strike czy Valorant. Pamiętajcie, aby zawsze dobierać procesor proporcjonalnie do mocy posiadanej karty graficznej.

Zapoznajcie się z naszym rankingiem najlepszych procesorów do gier na 2026 rok. Podzieliliśmy je na cztery segmenty cenowe: tanie, dobre, wydajne oraz najlepsze, aby ułatwić wybór odpowiedniej jednostki.

W tym zestawieniu znajdziesz procesory do gier w różnych przedziałach cenowych:

Tanie procesory do gier 2026 za ok. 500 zł

Mówiąc o tanich procesorach, mamy na myśli czipy kosztujące ok. 500 zł. Dzisiaj w tej kwocie można znaleźć bardzo dobre jednostki do gier, które są chętnie polecane przez ekspertów i recenzentów sprzętu. W tym przedziale cenowym znajdziemy dwa rozsądne wybory:

AMD Ryzen 5 5600 - cena ok. 480 zł;

- cena ok. 480 zł; AMD Ryzen 5 7500F - cena ok. 540 zł.

Obie jednostki zapewniają 6 rdzeni i 12 wątków. Pierwsza i tańsza jest jednak dedykowana starszej platformie AM4 wykorzystującej płyty główne z chipsetami 300-500 oraz pamięć DDR4. Druga z kolei bazuje na nowszej podstawie AM5 i do obsługi wymaga nowszych płyt głównych (chipset 600, 800) oraz pamięci DDR5.

Wybór procesora wpływa na pozostałe części. Trzeba mieć świadomość, że podstawka AM4 wykorzystywana w Ryzenie 5 5600 nie daje zbyt dużych możliwości modernizacji komputera. Jeśli zdecydujemy się na starszą platformę będziemy mieć ograniczony wybór w zakresie wymiany czipu na lepszy. AMD już nie produkuje jednostek AM4 i skupia się na AM5.

AM5 jest bardziej przyszłościowe, ponieważ powinno być wspierane jeszcze przez ok. 2 lata. Ryzen 5 7500F kosztuje niewiele więcej, natomiast ogólny koszt całej platformy będzie znacznie wyższy. Wynika to z obecnego kryzysu na rynku pamięci. Kości DDR4 stworzone dla AM4 kupicie znacznie taniej - 16 GB to wydatek na poziomie ok. 700 zł, natomiast zestaw 16 GB DDR5 kosztuje ok. 1200 zł.

AMD Ryzen 5 7500F jest znacznie wydajniejszym procesorem, który można połączyć z bardziej zaawansowanymi kartami graficznymi takimi jak RTX 5070 czy Radeon RX 9070. AMD Ryzen 5 5600 jest natomiast tańszy i poleca się go z kartami takimi jak RTX 5060 czy RX 9060 XT.

Dobre procesory do gier 2026 za ok. 1000 zł

W cenie do ok. 1000 zł możemy postawić na dużo nowocześniejsze i wydajniejsze jednostki CPU, które w połączeniu z bardziej wydajnymi kartami graficznymi, takimi jak RTX 5070 Ti czy RX 9070 XT, zapewnią znacznie lepszą moc.

Najlepszym procesorem do gier w cenie do 1000 zł jest AMD Ryzen 5 7500X3D.

To 6-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka specyfikacją przypominająca Ryzena 5 7500F. Zasadniczą różnicę stanowi natomiast dodatkowa pamięć 3D V-Cache, która znacząco zwiększa wydajność w grach komputerowych. W połączeniu z mocniejszymi kartami graficznymi możemy liczyć na wyniki rzędu kilkunastu, a czasami nawet 30 proc. wyższymi w porównaniu z 5 7500F.

To obecnie najtańszy czip z serii AM5 wyposażony w dodatkową pamięć cache. Do obsługi wymaga oczywiście platformy AM5, a więc płyty głównej takiej jak B650 czy B850 w połączeniu z pamięcią operacyjną DDR5.

Wydajne procesory do gier 2026 do 1500 zł

W segmencie cenowym do 1500 zł przechodzimy do procesorów, które najlepiej współpracują z szybszymi kartami graficznymi, takimi jak GeForce RTX 5070 Ti czy RTX 5080.

W tej cenie możemy kupić wcześniejszego króla wydajności - AMD Ryzen 7 7800X3D. Czip w wersji bez pudełka (sam procesor) można nabyć za ok. 1250 zł, gdzie wersja z pudełkiem wiąże się z wydatkiem na poziomie ok. 1480 zł. Znacznie lepiej wybrać wersję tray - można oszczędzić ponad 200 zł.

W tej cenie jest to absolutny hit. AMD Ryzen 7 7800X3D do niedawna był najwydajniejszym procesorem do gier na świecie, zanim nie został zastąpiony przez nowocześniejszego Ryzena 7 9800X3D. To jednostka wyposażona w 8 rdzeni, 16 wątków oraz 104 MB pamięci 3D V-Cache, która zapewnia praktycznie najwyższą wydajność w grach. Bardzo dobrze radzi sobie w tytułach e-sportowych lubiących niższe rozdzielczości, ale nadaje się też do maszyny osoby grającej głównie w produkcje jednoosobowe.

Wyniki wydajności możecie sprawdzić na załączonym wideo.

Najlepsze procesory do gier 2026 do 2000 zł

Obecnie najlepsze procesory do gier można kupić za 2000 zł. Najlepszym wyborem dla osoby, która korzysta z potężnych kart graficznych takich jak GeForce RTX 5080 czy RTX 5090 będzie jeden model.

To AMD Ryzen 7 9850X3D, którego można kupić za ok. 1950 zł w promocjach. Czip stanowi nieco ulepszoną wyższymi zegarami wersję dotychczas najwydajniejszego AMD Ryzena 7 9800X3D. Różnice w wydajności między jednostkami w zależności od gry mogą wahać się nawet do kilku proc. kl/.s na rzecz nowszego modelu.

Obecnie nie mamy na rynku szybszego procesora do gier. Najnowszy czip AMD w niektórych tytułach zapewnia wyższą wydajność od droższego modelu Ryzen 9 9950X3D wyposażonego w 16 rdzeni i 32 wątki. Jeśli zależy wam tylko na grze, lepiej zaoszczędzić te kilkaset złotych i postawić na 7 9850X3D.

Dobry procesor gamingowy nie tylko sprawdzi się w grach, w których wydajność CPU gra główne skrzypce, ale również zapewni bardziej efektywne działanie karty graficznej. Tak, aby zapewnić jak najmniejsze wąskie gardło dla naszego potężnego GeForce RTX-a lub Radeon RX'a.

Zdjęcie główne: Den Rozhnovsky / Shutterstock.com

27.02.2026

