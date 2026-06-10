Maca obsłużysz dotykiem. Wyciągnij z szafy iPada

Pierwszy komputer z dotykowym ekranem powstał wiele dekad temu. W świecie laptopów z systemami Microsoftu możliwość wygodnej obsługi aplikacji za pomocą dotyku jest standardem już od czasów Windowsa 7 z 2009 r. Dziś w sprzedaży jest masa notebooków wyposażonych w niezbędną ku temu warstwę w ekranie, ale w przypadku sprzętów Apple’a trzeba zaś obejść się smakiem - co się może zmienić.

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MacBook z dotykowym ekranem coraz bliżej

Po premierze macOS 27 Golden Gate pojawiły się wieści, iż w kodzie desktopowego systemu operacyjnego Apple’a zaszyto znaną z urządzeń z dotykowymi ekranami funkcję „pociągnij, aby odświeżyć”. Wielu uznało to zwiastun tego, iż w ofercie pojawi się wreszcie MacBook Pro wyposażony w panel z warstwą dotykową, tudzież MacBook Ultra, o którym plotkuje się od jakiegoś czasu.

Jakby tego było mało, na nowym systemie do komputerów można już obsługę poprzez dotyk wymusić. W tym celu należy użyć funkcji SideCar, która pozwala rozszerzyć pulpit na ekran w tablecie Apple’a. Dzięki temu na panelu iPada można obsługiwać zarówno samego macOS-a, jak i uruchomione na nim aplikacje - zarówno te typowo desktopowe, jak i te uniwersalne, o mobilnym rodowodzie.

Co przy tym istotne, obsługa dotykowa dotyczy nie tylko podstawowych czynności jak aktywacja elementów interfejsu oraz przewijanie list, ale również np. przybliżania z użyciem gestów typu pinch-to-zoom. W przypadku kontrolowania komputera Mac z poziomu iPada w trybie SideCar można również korzystać z rysika Apple Pencil. Wcześniej, by obsługiwać macOS dotykowo, trzeba było kombinować.

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To potencjalnie świetne wieści dla osób, którym marzy się dotykowy MacBook. Możliwe, iż Apple da wreszcie konsumentom to, czego oczekują - aczkolwiek pamiętajmy, że plotki o obsłudze dotyku w laptopach Apple’a krążyły już w… 2014 r. No ale kto wie, może doczekamy się tego doczekamy, tak jak opcji odpalenia desktopowego systemu na tabletach? Sam czekam na iPada z macOS od lat!

A co jeszcze kryją nowe systemy Apple’a?

Podczas keynote otwierającego WWDC 2026 firma z Cupertino zaprezentowała szereg systemów operacyjnych. Oprócz nowego macOS 27 Golden Gate pojawiły się również iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27. W każdym z nich prym wiedzie Siri AI wraz z nową wersją Apple Intelligence, aczkolwiek nie będą one dostępne na start w mobilnym wydaniu w Europie. To jednak nie koniec.

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W przypadku samego iOS-a 27 naliczyłem aż 27 ciekawych nowych funkcji i zmian, a to i tak nie koniec niespodzianek. Kod tego systemu w wersji Developers Beta 1 kryje kolejne, a jedną z nich są odniesienia do… niezapowiedzianego jeszcze oficjalnie pierwszego składanego telefonu od Apple’a typu Fold, czyli iPhone’a Ultra. Jego premiery, tak jak iPhone’ów 18, spodziewamy się już we wrześniu br.

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Piotr Grabiec 10.06.2026 18:01

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