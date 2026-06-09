27 nowości iOS 27. Apple nie wszystkim się chwalił, a powinien

Jak co roku Apple w czerwcu zaprezentował nowe wersje swoich systemów operacyjnych do telefonów iPhone, tabletów iPad, komputerów Mac, zegarków Apple Watch, przystawek Apple TV i gogli Apple Vision Pro. Podczas keynote otwierającego WWDC 2026 dowiedzieliśmy się, na jakie sprzęty trafią iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27 i jakie nowości one przyniosą.

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Podczas prezentacji firma z Cupertino skupiła się przy tym na Apple Intelligence i nowej wersji asystenta głosowego w postaci Siri AI. Niestety tak jak się obawialiśmy, nadal nie mamy tutaj obsługi naszego języka, a jakby tego było mało, to nowa sztuczna inteligencja od Apple’a nie będzie na start dostępna w Europie. Na szczęście nie oznacza to, że zostajemy całkowicie na lodzie.

27 nowości w iOS 27 z WWDC 2026, w tym te którymi Apple się (głośno) nie chwalił.

Prezentacja skupiła się na AI, ale w systemie iOS 27, który został już udostępnione w wersji Developers Beta 1 wszystkim chętnym, pojawi się masa innych nowości. Pasjonaci nowych technologii zaczęli już to oprogramowanie maglować na wszystkie sposoby, odkrywając masę niespodzianek, w tym tych o których Apple wspominał mimochodem albo… wcale. Pora na podsumowanie tego, czego możemy się spodziewać na iPhone’ach poza Siri AI.

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1. Płynniejsze płynne szkło

Rok temu podczas WWDC 2025 zaprezentowano nowy design interfejsu iOS-a 26 oraz innych systemów Apple’a o nazwie Liquid Glass. Nie spotkał się on z ciepłym przyjęciem i firma pozwoliła wyłączyć przynajmniej część efektów. Teraz z kolei pojawił się pasek pozwalający regulować nam przezroczystość w bardzo dużym, płynnym zakresie.

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2. Aparat nowszej generacji

Już rok temu przeorganizowano guziki w aplikacji Aparatu, a w tym roku doczekała się ona kolejnego liftingu. Poszczególne przyciski są teraz rozmieszczone w bardziej intuicyjny sposób.

3. Ikoniczne ikony

Apple odświeżył systemowe ikony w iOS 27. Nie różnią się aż tak bardzo od poprzednich, ale ze względu na detale znacznie lepiej komponują się teraz z Liquid Glass.

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4. Większa kontrola nad dźwiękiem

Uprzednio w iOS 26 i starszych systemach Apple’a nie mogliśmy modyfikować głośności wszystkich dźwięków wydawanych przez telefon osobno. Teraz pojawiło się więcej suwaczków.

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5. Dynamiczna Wyspa na sterydach

Apple usprawnił w iOS 27 mini-widżety aplikacji wyświetlane w okolicy Dynamicznej Wyspy. Dotyczy to chociażby minutnika z aplikacji Zegar.

6. Porządki na ekranie blokady

Lockscreen w iPhonie od kilku lat można w ograniczonym zakresie edytować, a teraz pojawiła się nowa opcja. Jeśli komuś przeszkadza ten klasyczny ogromny zegar, to może go usunąć i umieścić informację o godzinie zaraz obok pola z datą.

7. Poszerzone tapety

Ustawiając zdjęcie albo grafikę jako tapetę możemy poprosić iOS 27, aby ją poszerzył. Może to w wielu przypadkach pomóc uzyskać znacznie lepszy efekt niż gdybyśmy korzystali z fotografii w bazowej wersji.

8. Pełnoekranowe widżety

Do tej pory mogliśmy stworzyć widżety zajmujące jedynie część wyświetlacza. Teraz pojawiła się opcja rozciągnięcia ich na cały obszar roboczy.

9. Nowe gesty na ekranie głównym

Do tej pory z ekranu głównego i ekranu blokady gestem pociągnięcia z prawej strony wyciągaliśmy Centrum Sterowania, a ciągnąć ekran po lewej stronie i na środku mogliśmy wyświetlić Centrum Powiadomień. Od teraz wykonanie tego gestu po środku ekranu otworzy nowy panel wyszukiwania.

10. Zmiana animacji powiadomień

W obliczu pojawienia się nowych gestów w iOS 27, zmieniono nieco animację podczas wyskakiwania powiadomień. Do tej pory dymki wpływały na ekran od góry, a teraz przypływają do nas z lewej strony, zgrabnie omijając Dynamiczną Wyspę.

11. Nowa ikonka akumulatora

Jedną z subtelniejszych zmian w iOS 27 jest podmiana ikony akumulatora na pasku statusu. Teraz nieco mniej rzuca się w oczy ze względu na brak ramki.

12. Łatwiejsze ustawianie słuchawek AirPods

Przez ostatnie lata do panelu ustawień słuchawek bezprzewodowych Apple’a dokładano kolejne funkcje i zrobił się niezły bałagan. Teraz go uprzątnięto.

13. EQ dla AirPods

Posiadacze słuchawek AirPods będą mogli od teraz modyfikować ich działanie w znacznie większym stopniu. Pojawiły się opcje modyfikacji EQ.

14. Kompresja w Centrum Sterowania

Apple nieco ścisnął ze sobą elementy na górze panelu Centrum Sterowania. Dzięki temu zajmują one mniej miejsca niż do tej pory.

15. Usuń widżet odtwarzania z ekranu blokady

Nie potrzebujesz widżetu z odtwarzaczem na ekranie blokady? Możesz teraz go usunąć poprzez przesunięcie palcem w lewo.

16. Fizyczne karty w wirtualnym portfelu

Posiadacze sprzętów z iOS 27 mogą teraz dodawać swoje własne pozycje do Portfela na podstawie tych fizycznych dokumentów, które nie są oficjalnie obsługiwane. W ten sposób można zapisać sobie bilet, kartę lojalnościową itd.

17. Nowy wygląd Apple Music

Aplikacja do odtwarzania muzyki ze streamingu Apple Music przeszła lifting. Nowe strony artystów są znacznie bardziej czytelne.

18. Nowa prognoza pogody

Zmiany wizualne dotknęły również aplikację Pogoda w iOS 27. Również i ona jest znacznie czytelniejsza niż jej odpowiednik w systemie iOS 26. Dostała też opcję wyświetlania treści w poziomie.

19. Trzymaj poziom

Pogoda to nie jedyna systemowa aplikacja, która dostała tryb poziomy. Ten pojawił się również w takich programach jak Zdrowie i Fitness.

20. Nie budź mnie na Święta

Zegar będzie od teraz wykrywał, czy danego dnia jest jakieś święto, a jeśli tak, to zaproponuje wyłączenie budzika.

21. Schowaj się na chwilę!

W aplikacji Znajdź możemy teraz ukryć swoją lokalizację przed konkretną osobą. Co więcej, nie powiadomimy jej o tym fakcie.

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22. Odświeżony widok treningu

Jeśli przy mapach już jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na to, że podsumowanie treningu wygląda teraz nieco inaczej. Pojawiło się w nim więcej informacji niż do tej pory.

23. Wklejanie prosto z klawiatury

Po skopiowaniu tekstu do schowka i otwarciu klawiatury w polu tekstowym dostaniemy propozycję wklejenia treści. iOS 27 poda nawet, z jakiego miejsca coś kopiowaliśmy, aby zminimalizować ryzyko pomyłki.

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24. Wklej tekst z grafiki w schowku

W systemie iOS od lat dostępna jest funkcja rozpoznawania tekstu na zdjęciu z opcją kopiowania go. Teraz udostępniono możliwość wklejania samej treści z obrazu skopiowanego uprzednio do schowka.

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25. Zapisz stopklatkę jako zdjęcie

Oglądając wideo będzie można zapisać wyświetlany akurat kadr jako zdjęcie bez konieczności robienia ręcznie zrzutu ekranu.

26. Rozszerz zdjęcie

Zrobiłeś fotografię, ale nie chcesz z niej nic usuwać, tylko coś do niej dodać - a konkretnie rozszerzyć kadr? Od teraz można robić to bezpośrednio w systemowej aplikacji Zdjęcia.

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27. Zmiana kadru po zrobieniu zdjęcia

W aplikacji Zdjęcia będziemy mogli teraz edytować fotografie w jeszcze nowy sposób. Algorytmy przeanalizują jego zawartość i pozwolą wirtualnie przesunąć obiektyw w nieco inne miejsce. Narzędzie w systemowej galerii o nazwie Oczyść również doczekało się aktualizacji i całkiem nieźle radzi sobie teraz z np. odtwarzaniem naszej twarzy, jeśli na fotografii coś ją zasłoniło.

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No i nadciąga składany iPhone Ultra!

Tajemnicą poliszynela jest, iż w ofercie Apple’a pojawi się w tym roku pierwszy składany smartfon. W kodzie systemu iOS 27 znalazły się odniesienia do iPhone’a z dwoma ekranami, a jego oprogramowanie ma rozpoznawać, w jakim trybie obecnie on pracuje. Do tego w ramach (nadal niedostępnej w Polsce…) funkcji iPhone Mirroring, która pozwala na klonowanie ekranu z telefonu na komputer Mac, pojawiła się opcja „rozciągnięcia” obszaru roboczego. No i tyle z niespodzianki!

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Piotr Grabiec 09.06.2026 16:19

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