Hej Siri, masz coś dla ludzi z Polski? Pogardę. Oto wszystkie nowości iOS 27

Najpierw największa nowość. Siri ma nową nazwę. Poznajcie Siri AI. Według Apple to rewolucja, bo Siri zyskuje nowe funkcje. Potrafi analizować kontekst osobisty, rozumie, co znajduje się na ekranie i może wykonywać akcje bezpośrednio w aplikacjach. Siri AI trafia również do aplikacji aparatu, więc możecie za jej pomocą dzielić rachunek, sprawdzać kaloryczność potraw czy dodawać wydarzenia do kalendarza. Całkiem imponujące, ale idziemy dalej.

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W aplikacjach systemowych pojawią się funkcje AI. W zdjęciach będziecie mogli poprawić kompozycje i kadrowanie już po ich wykonaniu. W przeglądarce będziecie mogli ustawić funkcję Notify Me, która umożliwi monitorowanie konkretnych stron pod kątem zmian, np. obniżka cena produktu, nowy artykuł na Spider's Web mojego autorstwa itd. Będziecie mogli generować obrazy z poziomu systemu.

System ma umożliwiać błyskawiczne akcje i sugestie działań w oparciu o to, co aktualnie robicie.

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Apple wraz iOS 27 wprowadza zaawansowaną kontrolę rodzicielską i czas przed ekranem. Omówiłem to w innym artykule, ale w skrócie - rodzice dostaną pełną kontrolę nad telefonem dziecka. Będą wiedzieli, kto się z nimi kontaktuje, filtry będą rozmywać nagie zdjęcia i treści z przemocą, pojawi się ochrona wyszukiwań i limity czasowe dla poszczególnych aplikacji.

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A co z niespodzianką?

Siri nie mówi po polsku. Niespodzianka, bo podobno niektórzy spodziewali się zmian w tym zakresie, ale na szczęście Apple jest Apple i nadal traktuje nasz kraj na równi z państwami trzeciego świata. Nie dostaniecie w związku z tym najważniejszych funkcji Siri AI, którymi chwalił się Apple. Nic wam po czytaniu maili, udostępnianiu ekranu w trybie rzeczywistym czy bookowanie biletów w ramach konwersacji z asystentem Apple. Po takie rzeczy musicie pójść do świata Androida.

Niestety, ze względu na akt o rynkach cyfrowych (DMA) wprowadzenie na rynek UE funkcji Siri AI nie będzie możliwe po premierze systemów iOS 27 i iPadOS 27. W ciągu kilku ostatnich miesięcy organy regulacyjne UE nie zaakceptowały żadnego z proponowanych przez Apple rozwiązań mających na celu wprowadzenie funkcji Siri AI do UE przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej obsługi innych wirtualnych asystentów.

„Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nasi klienci w UE nie będą mieli dostępu do Siri AI na iPhonie ani iPadzie, gdy w tym roku udostępnimy nowe wersje oprogramowania”, powiedział Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple w pionie Software Engineering. „Mamy nadzieję, że w przyszłości Siri AI trafi do UE, a my będziemy nadal współpracować z unijnymi organami regulacyjnymi, aby ustalić plan działania na przyszłość. Jednak brak chęci tych organów do konstruktywnego zaangażowania się w rozwiązania chroniące prywatność i bezpieczeństwo oznacza, że ​​obecnie nie mamy określonego harmonogramu dostępności Siri AI w systemach iOS i iPadOS w UE”.



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No to byłoby na tyle ziomeczki.

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Paweł Grabowski 08.06.2026 21:07

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