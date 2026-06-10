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Apple wreszcie naprawia ekranową wtopę na Makach. Długo czekałem

Świetna wiadomość dla posiadaczy komputerów Mac korzystających z niekoszernych monitorów. macOS 27 Golden Gate ogarnie ekrany ultrapanoramiczne, a to nie koniec dobrych wieści.

Piotr Grabiec
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Podczas konferencji WWDC 2026 firma z Cupertino zapowiedziała masę nowości w systemach iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS oraz visionOS, ale skupiła się na Siri AI oraz usprawnieniach Apple Intelligence. Nie samą sztuczną inteligencją jednak posiadacz jabłek żyje, zwłaszcza w Europie! Na szczęście po zakończeniu keynote’a otwierającego wydarzenie dowiadujemy się o innych nowościach.

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Naliczyłem już 27 ciekawych nowości w iOS 27, w tym takich, którymi Apple się w ogóle nie chwalił, ale w pozostałych systemach również znajdziemy ciekawe nowości. W przypadku komputerów Mac system macOS 27 Golden Gate nauczył się kilku nowych sztuczek, w tym jednej dotyczącej zewnętrznych ekranów, z którymi maszyny Apple’a będą się od teraz dogadywały znacznie lepiej.

macOS 27 Golden Gate ogarnia monitory ultrawide

Komputery marki Apple od lat miały to do siebie, że tak jak świetnie działały w połączeniu z ekranami od tego producenta z rodziny Studio Display, tak po podpięciu do nich monitorów lub telewizorów od innych firm pojawiały się problemy. To było problemem zwłaszcza w przypadku matryc o parametrach odbiegających od standardowych. Na szczęście to się zmienia.

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W ramach aktualizacji do macOS 27 Golden Gate system operacyjny otrzymał natywną obsługę monitorów ultraszerokokątnych w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu bez problemu możemy korzystać z tego typu paneli z matrycami do 5K i to przy odświeżaniu w aż 120 Hz. Na tym dobre wieści dotyczące aktualizacji komputerów Mac w kontekście monitorów się zresztą nie kończą.

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W przypadku poprzednich wersji desktopowego systemu Apple’a zdarzało się, że po ustawieniu pozycji monitorów względem siebie w ustawieniach, aby odpowiadało to ich fizycznemu rozmieszczeniu w przestrzeni, po ich odłączeniu i ponownym podłączeniu nasze preferencje się resetowały. Po aktualizacji do macOS 27 Golden Gate to, co w panelu konfiguracyjnym zaznaczymy, ma być na trwałe zapisywane.

macOS 27 Golden Gate jest dostępny w wersji rozwojowej o nazwie Developers Beta 1, tak jak systemy iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27. Oprogramowanie w wersji Public Beta 1 pojawi się w lipcu, a stabilne wydanie softu do odpowiednio komputerów Mac, telefonów iPhone, tabletów iPad, zegarków Apple Watch, przystawek Apple TV i gogli Apple Vision Pro wyjdzie we wrześniu.

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Piotr Grabiec
10.06.2026 06:01
Tagi: AppleMacmacOSWWDC
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