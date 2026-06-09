Apple rozprawia się z Intelem. Nowości tylko dla "swoich", pępowina odcięta

Posiadaczy telefonów z logo nadgryzionego jabłka spotkało wczoraj miłe zaskoczenie. Okazuje się, że wbrew temu, co sugerowały plotki, firma z Cupertino nie porzuciła żadnych z dotychczasowych iPhone'ów. Najnowsza wersja systemu operacyjnego do nich, czyli iOS 27, trafi na wszystkie sprzęty, które mogły mieć zainstalowaną poprzednią w postaci iOS 26.

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A co z innymi sprzętami firmy z Cupertino? W ich przypadku spodziewaliśmy się podobnej sytuacji, ale rzeczywistość okazała się zgoła inna. Jeśli masz kilkuletni tablet iPad, leciwy komputer Mac lub zegarek Apple Watch z jakiejś starszej kolekcji to sprawdź, czy otrzyma on możliwość uaktualnienia do odpowiednio iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate i watchOS 27.

iPadOS 27 - kompatybilne tablety iPad

W przypadku tabletów lista obejmuje zarówno kilka sprzętów z chipami Apple Silicon z rodziny Apple A, jak i wszystkie z układami z rodziny Apple M, ale nie ma na niej wszystkich urządzeń, które dostały iPadOS 26; brakuje chociażby iPadów Pro z chipami A12/A12X. Pełny wykaz modeli kompatybilnych z iPadOS 27 prezentuje się natomiast następująco:

iPad Pro 11” (2. generacji lub nowszy);

iPad Pro 12.9” (4. generacji lub nowszy);

iPad Air (4. generacji lub nowszy);

iPad (9. generacji lub nowszy);

iPad mini (6. generacji lub nowszy).

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macOS 27 Golden Gate - kompatybilne komputery Mac

A jak to wygląda w przypadku komputerów Mac? Tutaj lista się skurczyła w porównaniu do tej, która obejmowała sprzęty z aktualizacją do macOS 26. Apple całkowicie porzucił komputery z procesorami Intela, a macOS 27 Golden Gate dostępny jest jedynie na maszynach z chipami Apple Silicon. Są to następujące sprzęty przenośne oraz stacjonarne:

MacBook Pro (2020 lub nowszy);

MacBook Air (2020 lub nowszy);

MacBook Neo (2026);

Mac Pro (2023 lub nowszy);

Mac Studio (2022 lub nowszy);

Mac mini (2020 lub nowszy);

iMac (2021 lub nowszy).

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watchOS - kompatybilne zegarki Apple Watch

Lista zegarków kompatybilnych z watchOS 27 niestety jest taka sama, jak w przypadku watchOS 26, a kilka zegarków nie dostanie już aktualizacji, w tym np. Apple Watch Ultra 1. generacji. Znalazły się na niej jedynie następujące modele:

Apple Watch Ultra 2 i Ultra 3;

Apple Watch Series 9, 10 i 11;

Apple Watch SE 3. generacji.

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Co przy tym ciekawe, z początku wyglądało na to, że niespełna trzyletni Apple Watch Series 10 nie doczeka się aktualizacji do nowego systemu. To najwyraźniej jednak była pomyłka ze strony firmy, bo ta teraz obiecuje, iż ten model uaktualnienie do watchOS 27 otrzyma wraz z pozostałymi.

A co z tvOS 27 i visionOS 27?

System operacyjny tvOS 26 był dostępny na modelach Apple TV od Apple TV HD i 4K 1. generacji w górę, aczkolwiek te dwie najstarsze przystawki Apple’a już rok temu pozbawione zostały interfejsu Liquid Glass. Niestety nie zobaczymy tvOS 27 na nich już wcale (a o nowej wersji tego sprzętu nikt na razie nie wspomina!). Z kolei w przypadku gogli jak na razie dostaliśmy jeden sprzęt z tej kategorii z drobną rewizją i tutaj Apple nie ma jeszcze nawet co porzucać.

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Na koniec warto dodać, że WWDC 2026 to ostatnia duża konferencja firmy z Cupertino, którą poprowadził Tim Cook. Pod koniec tegorocznych wakacji opuści on swoje dotychczasowe stanowisko CEO, a już we wrześniu nowym szefem Apple’a zostanie John Ternus, czyli inżynier, a nie księgowy.

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Piotr Grabiec 09.06.2026 19:38

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