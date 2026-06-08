iOS 27 - te iPhone'y go dostaną. Pora na nowy telefon?

Jak co roku podczas kolejnej edycji Worldwide Developers Conference firma z Cupertino zaprezentowała kolejne wersje swoich systemów operacyjnych. Wśród nich oprócz iOS 27 do iPhone’ów pojawiły się również iPadOS 27 do tabletów iPad, macOS 27 do komputerów Mac, watchOS 27 do zegarków Apple Watch, tvOS 27 do przystawek Apple TV oraz visionOS 27 do gogli Apple Vision Pro.

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iOS 27 - kompatybilne telefony iPhone

W przypadku smartfonów spodziewaliśmy się, iż lista sprzętów kompatybilnych z nową wersją systemu skurczy się w porównaniu z tą dotyczącą zeszłorocznego iOS-a 26. W tym przypadku oprogramowanie można było wgrać na wszystkie topowe telefony od iPhone’a 11 z 2019 r. w górę oraz na iPhone’y SE 2. i 3. generacji z lat odpowiednio 2020 i 2022.

Szczęśliwie, w przypadku iOS 27 nie zaszły żadne istotne zmiany i lista wspieranych urządzeń wygląda tak:

iPhone 17e z 2026 r.;

iPhone 16e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air z 2025 r.;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max z 2024 r.;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max z 2023 r.;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max z 2022 r.;

iPhone SE 3. generacji z 2022 r.;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max z 2021 r;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max z 2020 r.;

iPhone SE 2. generacji;

iPhone 11.

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Na koniec warto dodać, że WWDC 2026 to ostatnia duża konferencja firmy z Cupertino, którą poprowadził Tim Cook. Pod koniec tegorocznych wakacji opuści on swoje dotychczasowe stanowisko CEO, a już we wrześniu nowym szefem Apple’a zostanie John Ternus, czyli inżynier, a nie księgowy.

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Piotr Grabiec 08.06.2026 19:19

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