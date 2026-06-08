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Taki jest macOS 27 Golden Gate. Twój MacBook przyspieszy

Apple pokazał nową wersję systemu operacyjnego dla laptopów i komputerów. macOS 27 Golden Gate nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Ulepszenia jednak i tak przyspieszą działanie Twojego laptopa oraz komputera.

Albert Żurek
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macOS Golden Gate 27
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macOS Golden Gate, oznaczony numerem 27, to lekka ewolucja przeprojektowanego pod kątem wyglądu macOS'a 26 Tahoe, który wprowadził stylistykę Liquid Glass. Nowa wersja pozwala zarządzać Liquid Glass oraz dodaje kilka pomniejszych usprawnień, które poczujesz podczas korzystania z komputera.

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macOS Golden Gate już tu jest. Ulepszenia wyglądu i wydajności

Jedną z największych nowości w macOS 27 Golden Gate jest suwak do zarządzania przezroczystością Liquid Glass. Użytkownik może zdecydować, czy elementy interfejsu będą standardowo przezroczyste, czy też bardziej zmatowione i przyciemnione. W ustawieniach znajdziemy dedykowany temu pasek.

Zmianą, którą producent również bardzo się chwalił, jest to, że okna wszystkich aplikacji w macOS 27 muszą mieć identyczne zaokrąglenie na rogach. Oprócz tego pasek boczny ma rozciągać się od krawędzi aż do okna aplikacji.

Co jest jednak najważniejsze w macOS Golden Gate? Apple w tym roku chce skupić się przede wszystkim na ulepszeniach pod kątem wydajności oraz efektywności. Firma zapowiedziała, że nowa wersja przyniesie:

  • szybsze przesyłanie przez AirDropa z innych urządzeń;
  • sprawniejsze uruchamianie aplikacji;
  • zoptymalizowane zarządzanie procesorem przez system.
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Oznacza to, że przynajmniej w teorii macOS 27 powinien nieco przyspieszyć działanie laptopów MacBook i komputerów Mac pod kątem zwykłego, codziennego użytkowania. Oprócz tego do macOS Golden Gate zmierza także mnóstwo nowych funkcji Apple Intelligence oraz ulepszeń asystentki głosowej Siri.

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Po aktualizacji do macOS Golden Gate użytkownicy macOS 26 nie powinni doznać szoku. To bezpieczne podejście ze strony Apple’a pokazuje, że producent coraz bardziej stawia na własne komputery. Optymalizacja systemu dla Maków powinna być kluczowa, biorąc pod uwagę, że najnowszy tani MacBook Neo miał być laptopem mającym zachęcić użytkowników Windowsa do przejścia na system pozbawiony problemów z podstawowym działaniem.

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Albert Żurek
08.06.2026 20:00
Tagi: AppleMacMacBookmacOS
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