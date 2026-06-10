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iPhone z przydatną nowością. Unikniesz głupiej wtopy

Każdemu się pewnie zdarzyło wykonać telefon, zapominając o tym, jaka jest data i zrobiło się potem niezręcznie. iPhone sprawi, że unikniesz wpadki.

Piotr Grabiec
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Podczas keynote otwierającego WWDC 2026 zaprezentowano nowe wersje systemów operacyjnych Apple’a, w tym iOS 27 do telefonów iPhone i macOS 27 Golden Gate do komputerów Mac. Są one pełne nowości i to nie tylko tych związanych z niedostępnymi nie tylko w Polsce, ale i na całym naszym kontynencie, asystencie Siri AI oraz odświeżone Apple Intelligence.

W przypadku jedynie systemu do iPhone’ów naliczyłem aż 27 ciekawych zmian, a do sieci stale trafiają informacje o kolejnych, którymi Apple się głośno podczas konferencji nie chwalił. Jedna z nich dotyczy nowej funkcji podczas rozmów telefonicznych, dzięki której zapominalscy unikną wyjątkowo niezręcznych sytuacji.

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iPhone z iOS 27 sam przypomni o urodzinach.

Już teraz, jeśli do naszego kontaktu mamy przypisaną datę urodzin, system iOS o tym fakcie przypomina na różne sposoby. Łatwo jednak takie monity w zalewie codziennych powiadomień oraz wśród masy rekordów w kalendarzu przegapić. Pal licho, jak zapomnimy o takowych całkiem - gorzej będzie jeśli do solenizanta zadzwonimy w innej sprawie, a życzeń i tak nie złożymy…

Na szczęście po aktualizacji do iOS 27, która zaplanowana jest na wrzesień br., systemowa aplikacja Telefon zadba o to, abyśmy o urodzinach naszych bliskich sobie na czas przypomnieli. Na ekranie połączenia, jeszcze zanim się do kogoś dodzwonimy, pojawi się nowy i trudny do przegapienia komunikat o tym, iż odbiorca połączenia obchodzi danego dnia swoje święto.

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Co istotne, akurat ta funkcja, w przeciwieństwie do wielu innych, działa w naszym regionie (aczkolwiek tłumaczenie jeszcze leży…), co sprawdziliśmy po zainstalowaniu iOS 27 w wersji Developers Beta 1. System ten kryje zresztą masę innych niespodzianek, w tym odniesienia do niezapowiedzianego jeszcze oficjalnie iPhone’a Ultra, czyli pierwszego składanego telefonu Apple’a.

A na jakich telefonach będzie dostępny iOS 27? Kompatybilne są z nim te topowe smartfony Apple od iPhone’a 11 w górę oraz iPhone’y SE 2. i 3. generacji.

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Piotr Grabiec
10.06.2026 16:28
Tagi: AppleiOSiPhoneWWDC
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