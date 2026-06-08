WWDC 2026 - gdzie obejrzeć ostatni występ Tima Cooka?

Worldwide Developers Conference to coroczna impreza organizowana przez Apple’a, który prezentuje podczas niej swoje nowe systemy operacyjne. Od lat odbywa się ona w Apple Parku, gdzie zjeżdżają się zaproszeni przez Apple’a goście, w tym przedstawiciele świata mediów oraz programiści. I to ci ostatni są tu najważniejsi bo to wydarzenie jest przede wszystkim dla nich.

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Podczas kolejnych edycji WWDC 2026 firma z Cupertino prezentuje kolejne wersje swoich systemów operacyjnych takich jak iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i visionOS. Z jednej strony konsumenci wiedzą dzięki temu, jakich nowych funkcji się spodziewać, a z drugiej deweloperzy dostają informacje o tym, jakie nowe API i inne rozwiązania będą mieli do dyspozycji podczas pisania aplikacji.

Gdzie obejrzeć WWDC 2026?

Keynote otwierający kolejne edycje Worldwide Developers Conference jest transmitowany przez internet. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na dowolnym urządzeniu podpiętym do internetu. Znaleźć ją można oczywiście na stronie apple.com, ale i tak najprościej będzie to zrobić na YouTubie w okienku poniżej. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Google’a na żywo.

A co spodziewamy się zobaczyć podczas konferencji? Niemalże pewne jest, iż wraz z systemami iOS 27 do telefonów iPhone, iPadOS 27 do tabletów iPad, macOS 27 do komputerów Mac, watchOS 27 do zegarków Apple Watch, tvOS 27 do przystawek Apple TV oraz visionOS 27 do gogli Apple Vision Pro pojawi się nowa wersja Siri napędzana Apple Intelligence dopalonym przez Google Gemini.

Więcej informacji na temat tego, jakich nowości spodziewamy się przed konferencją, znajdziesz tutaj: Twój iPhone, Watch, Mac i iPad się zmienią. Co wiemy przed WWDC 2026?.

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Na koniec warto dodać, że WWDC 2026 to ostatnia duża konferencja firmy z Cupertino, którą poprowadził Tim Cook, który do tej pory rozpoczynał je słynnym „Good mooorning!". Pod koniec tegorocznych wakacji opuści on swoje dotychczasowe stanowisko CEO, a już we wrześniu nowym szefem Apple’a zostanie John Ternus, czyli tym razem inżynier, a nie księgowy.

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Piotr Grabiec 08.06.2026 17:03

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