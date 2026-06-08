iOS 27 ma datę premiery. Możesz zacząć odliczać

Cóż to była za prezentacja. Nowe możliwości Siri, która jest teraz Siri AI, nowe ikonki, które mają lepszy design, bo przecież nikt nie powiedziałby, że gorszy. Oprócz tego mieliśmy pokaz możliwości aplikacji, ale tak przeprowadzony, że mam pewne podejrzenia co do skrótu AI. Wydaje mi się, że to Asian Intelligence, bo czas oczekiwania na odpowiedź asystenta jest tak długi, że na pewno jakiś podwykonawca wpisuje ręcznie zapytania w Google i my widzimy tylko wynik. Na koniec Tim Cook pożegnał się z nami, wcześniej opluwając Polaków. Nigdy nie dowiemy się, czym mu właściwie podpadliśmy, że nie chce nam dać funkcji inteligentnych, ale spokojnie, wiemy kiedy będziecie mogli podziwiać nowe ikonki w iOS.

REKLAMA

Kiedy premiera iOS 27? Twój telefon jeszcze trochę podziała

Według zapewnień Apple deweloperzy dostaną dostęp do iOS 27 już teraz, natomiast publiczna beta będzie dostępna do ściągnięcia w lipcu. Betatesterzy będą mieli całe wakacje na sprawdzanie nowych funkcji, bo premiera iOS 27 przewidziana jest na wrzesień. Dlaczego? Otóż odpowiedź jest oczywista - to wtedy zobaczymy nowe iPhone'y.

Czy warto pobierać publiczną betę? Jeżeli chcecie poznać nowe ikonki, które mają was urzec kolorami, to tak, ale jeżeli liczycie na spektakularne funkcje, to nie. Widzicie, najważniejsze nowości iOS 27 są dla nas niedostępne, więc w gruncie rzeczy szkoda waszego czasu na instalowanie wersji beta.

A jakie telefony będą wspierane przez iOS 27? otóż mam dobrą wiadomość - nawet te stare poczują magię

Oto oficjalna lista wspieranych urządzeń:

iPhone 17e z 2026 r.;

iPhone 16e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air z 2025 r.;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max z 2024 r.;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max z 2023 r.;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max z 2022 r.;

iPhone SE 3. generacji z 2022 r.;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max z 2021 r;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max z 2020 r.;

iPhone SE 2. generacji;

iPhone 11.

REKLAMA

Widzicie? Może i nie dostaniecie Siri po polsku ani zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji, ale za to nie będziecie musieli wymieniać telefonu.

REKLAMA

Paweł Grabowski 08.06.2026 20:51

REKLAMA