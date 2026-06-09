Apple dzieli na lepszych i gorszych. Ten sam iOS 27, ale różne kasty

Apple zapowiedział, że wraz z systemem iOS 27 wprowadzi mnóstwo ulepszeń pod kątem sztucznej inteligencji: Apple Intelligence oraz Siri bazującej w pełni na AI. Niestety, te funkcje przynajmniej na początku pozostaną niedostępne dla użytkowników z Unii Europejskiej. To jednak nie koniec złych wiadomości: najlepszy model AI zadziała tylko na najdroższych urządzeniach.

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Bez najlepszego iPhone’a ani rusz

Jak dotąd do obsługi funkcji Apple Intelligence wystarczył w miarę nowy smartfon – od iPhone'a 15 Pro i nowszych, wliczając w to nawet tańsze modele iPhone 16e oraz 17e. Natomiast aby móc uruchomić większość nowych funkcji Apple Intelligence oraz Siri AI z iOS 27, wystarczy dowolny model, który obsługiwał dotychczasowe opcje.

Słowem-kluczem jest tu jednak większość. Jak wynika z komunikatu Apple’a, najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji, obsługujący kilka nowych funkcji Apple Intelligence oraz Siri AI (takich jak ulepszone dyktowanie i ekspresyjne głosy), wymaga co najmniej 12 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Co to właściwie oznacza?

Oznacza to, że automatycznie większość iPhone’ów nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich nowych funkcji sztucznej inteligencji giganta z Cupertino. Tak naprawdę tylko trzy obecnie dostępne w sprzedaży modele mają do dyspozycji 12 GB RAM i są to: iPhone Air, 17 Pro i 17 Pro Max. Podstawowy iPhone 17 oraz 17e zostały wyposażone w zaledwie 8 GB pamięci operacyjnej.

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Dotyczy to również wszystkich starszych modeli: iPhone’a 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max czy 15 Pro i 15 Pro Max. Te urządzenia mają do dyspozycji tylko 8 GB, a więc nie spełniają nowego wymagania i nie będą mogły obsłużyć wszystkich najnowszych funkcji sztucznej inteligencji w iOS 27.

To oznacza, że nawet jeśli kupiło się najnowszego iPhone’a 17, nie dostanie się absolutnie wszystkich funkcji, co jest co najmniej nietypowe. Oczywiście nie jest tajemnicą, że modele sztucznej inteligencji działające lokalnie wymagają nie tylko odpowiednio mocnego NPU, ale także dużej ilości pamięci. Czyli to nie do końca tak, że Apple sztucznie ogranicza możliwości tańszych i starszych iPhone’ów. Ale i tak jest to jeden ze sprytnych sposobów na zachęcenie klientów do zakupu najwyższego modelu.

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Co z innymi urządzeniami Apple’a?

Omawiane funkcje będą dostępne nie tylko dla iPhone’ów, ale też dla pozostałych sprzętów Apple’a. Do obsługi wszystkich nowości będzie jednak potrzebny iPad z procesorem M4 lub nowszym, bądź MacBook lub inny Mac z czipem M3 i 12 GB pamięci RAM.

Niestety, i tak funkcje sztucznej inteligencji Apple Intelligence oraz Siri AI nie będą dostępne w języku polskim, przynajmniej na początku. Dla nas te wszystkie nowości stanowią zatem na razie tylko techniczną ciekawostkę.

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Albert Żurek 09.06.2026 17:32

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