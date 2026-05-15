Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie

Do sieci wyciekły informacje i zdjęcia dotyczące zupełnie nowego kontrolera Xbox. Rozwiązanie nie jest jednak dedykowane konsoli Microsoftu ani też komputerom PC. To propozycja stworzona z myślą o graniu w chmurze. Wygląda nieco dziwnie, ale szczerze powiedziawszy, jest w nim coś ciekawego.

Nowy kontroler Xbox. Spłaszczony, ale bardziej zaawansowany technologicznie

Na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy przede wszystkim wygląd. Z jednej strony widzimy tu podobieństwo do kontrolerów Xboxa z układem stosowanym od czasów starego, dobrego Xboxa 360. Czyli drążki są umiejscowione po przekątnej, a nie tak jak w PlayStation – tuż obok siebie na dolnej stronie urządzenia.

Pad kierunkowy znajduje się na lewej dolnej stronie, a przyciski ABXY w prawej górnej. Nie brakuje też przycisku Xbox oraz przycisków Podgląd i Menu. Triggery również są na swoim miejscu. Pod tym względem użytkownicy Xboxa nie powinni być zaskoczeni. Najdziwniejsza jest jednak budowa – została ona pomniejszona, wydłużona i spłaszczona.

Sprzęt mierzy ok. 13 cm długości i ok. 7 cm wysokości, co w porównaniu z klasycznym kontrolerem Xbox o wymiarach odpowiednio 15,6 cm i 10,7 cm jest znacznie mniejszą wartością. Mimo wszystko sprzęt powinien być wygodny.

Został stworzony do gry w usługach w chmurze, takich jak Xbox Cloud Gaming dostępnej w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Aby się do tego nadawał, producent zastosował tu łączność Wi-Fi 6, która zapewnia bezpośrednie połączenie z siecią. Zamiast łączyć się z urządzeniem takim jak konsola, komputer lub telefon, informacje są przesyłane od razu przez Wi-Fi, co powinno zmniejszać opóźnienia względem akcji wykonanej na kontrolerze a tym, co dzieje się na ekranie.

Klasyczny kontroler Xbox działa w dwóch technologiach: Bluetooth oraz 2,4 GHz. Problem jest taki, że do obsługi tej drugiej, zapewniającej mniejsze opóźnienia, potrzeba albo konsoli, albo dedykowanego adaptera USB. Aby zapewnić kompatybilność z komputerem, laptopem czy telefonem, należy skorzystać z Bluetooth. Ta technologia nie jest jednak idealna, ponieważ może powodować odczuwalne opóźnienia. W efekcie po kliknięciu przycisku akcja w grze może zostać wykonana z opóźnieniem.

Nowy, płaski kontroler Xboxa oprócz Wi-Fi 6 wspiera też Bluetooth. Bazuje na układzie RTL8730E z dwoma rdzeniami ARM oraz posiada akumulator o pojemności 500 mAh.

Kiedy nowy kontroler?

Obecnie nie ma informacji co do daty premiery nowego kontrolera. Informacje oraz zdjęcia pochodzą z brazylijskiego serwisu internetowego, który nie podaje szczegółów w zakresie dostępności. Oczekujemy, że sprzęt trafi na rynek jeszcze w tym roku. Cena też pozostaje nieznana. Patrząc na wyższy stopień zaawansowania tego modelu, możemy oczekiwać, że sprzęt będzie droższy niż klasyczny kontroler dla Xboxa Series X.

Z drugiej strony pad do konsoli obecnej generacji jest już nieco przestarzały, będąc na rynku od ponad pięciu lat. Aby zachęcić ludzi do kupna, Microsoft nie może pozwolić sobie na nadmierne zawyżenie ceny.

Albert Żurek 15.05.2026 13:37

