Tanie smartfony nie będą się już zacinać. Ważne osiągnięcie giganta

Trudno nie zgodzić się z faktem, że smartfony w ostatnich latach znacząco przyspieszyły. Dotyczy to modeli ze wszystkich segmentów cenowych – tych najdroższych, jak i bardziej przystępnych cenowo. Z zasady sztandarowe urządzenia od zawsze działały dobrze, lecz nie można było powiedzieć tego o średniej i niskiej półce. Mimo poprawy wciąż zdarzają się spowolnienia i pomniejsze zacięcia. Teraz powinna być to rzadkość.

Tanie smartfony nie będą się już zacinać

Qualcomm pokazał tegoroczną edycję procesorów Snapdragon 6 Gen 5 oraz Snapdragon 4 Gen 5. To propozycje ukierunkowane na tańsze i średniopółkowe modele do ok. 1000 zł. Najważniejszą zmianą w układach ma być usprawnione działanie podczas podstawowego korzystania z urządzenia.

Oznacza to, że w systemie operacyjnym powinniśmy liczyć na mniejszą liczbę zacięć czy spowolnień, np. w momencie korzystania z wbudowanych funkcji telefonu, aplikacji producenta czy zainstalowanych programów firm trzecich. W tańszych smartfonach nierzadko zdarzają się przycięcia podczas uruchamiania i przełączania aplikacji.

Aby temu zaradzić, Qualcomm wprowadził specjalną technologię Snapdragon Smooth Motion UI. To ulepszenie na poziomie czipu, które według producenta ma zapewnić "nawigację bez opóźnień". Nieco bardziej zaawansowany Snapdragon 6 Gen 5 zapewnia o 20 proc. szybsze uruchamianie aplikacji i 18 proc. mniej zacięć ekranu, natomiast Snapdragon 4 Gen 5 gwarantuje ulepszenia na poziomie odpowiednio 43 proc. i 25 proc. względem poprzedniej generacji czipów.

Zmiana będzie szczególnie odczuwalna w najtańszych modelach bazujących na Snapdragonie 4 Gen 5. Poprzednie generacje tej serii były znane z notorycznego zacinania się oraz spowolnień. Gdy kupujemy telefon za kilkaset złotych, wydajność zazwyczaj nie jest tak wysoka, jak w droższych modelach.

Oba procesory powinny charakteryzować się niezłym zarządzaniem energią. Snapdragon 6 Gen 5 jest wytwarzany w procesie 4 nm przez TSMC, natomiast Snapdragon 4 Gen 5 – 4 nm przez Samsunga.

Specyfikacja nie jest tu najważniejsza

Qualcomm ujawnił też specyfikację obu czipów. Snapdragon 6 Gen 5 składa się z ośmiu rdzeni CPU w konfiguracji: cztery wydajnościowe (2,6 GHz) i cztery energooszczędne (2,0 GHz). Obsługuje wyświetlacze Full HD+ do 144 Hz, aparaty do 200 Mpix, a także nowoczesne standardy łączności Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

Natomiast Snapdragon 4 Gen 5 wykonano w konfiguracji dwóch rdzeni wydajnościowych (2,4 GHz) i sześciu energooszczędnych (2,0 GHz). Również obsługuje ekrany Full HD+ przy 144 Hz, ale ograniczono w nim łączność do Wi-Fi 5 oraz aparaty do 108 Mpix. Oba procesory powinny niebawem trafić do pierwszych smartfonów marek Honor, Xiaomi Redmi, Oppo czy Realme.

Albert Żurek 08.05.2026 20:22

