Tanie smartfony nie będą się już zacinać. Ważne osiągnięcie giganta

Przyszłe tańsze smartfony nie będą już się zacinać. To wszystko dzięki nowym układom Snapdragon. Producent naprawił największy problem modeli za ok. 1000 zł.

Albert Żurek
Trudno nie zgodzić się z faktem, że smartfony w ostatnich latach znacząco przyspieszyły. Dotyczy to modeli ze wszystkich segmentów cenowych – tych najdroższych, jak i bardziej przystępnych cenowo. Z zasady sztandarowe urządzenia od zawsze działały dobrze, lecz nie można było powiedzieć tego o średniej i niskiej półce. Mimo poprawy wciąż zdarzają się spowolnienia i pomniejsze zacięcia. Teraz powinna być to rzadkość.

Qualcomm pokazał tegoroczną edycję procesorów Snapdragon 6 Gen 5 oraz Snapdragon 4 Gen 5. To propozycje ukierunkowane na tańsze i średniopółkowe modele do ok. 1000 zł. Najważniejszą zmianą w układach ma być usprawnione działanie podczas podstawowego korzystania z urządzenia.

Oznacza to, że w systemie operacyjnym powinniśmy liczyć na mniejszą liczbę zacięć czy spowolnień, np. w momencie korzystania z wbudowanych funkcji telefonu, aplikacji producenta czy zainstalowanych programów firm trzecich. W tańszych smartfonach nierzadko zdarzają się przycięcia podczas uruchamiania i przełączania aplikacji.

Aby temu zaradzić, Qualcomm wprowadził specjalną technologię Snapdragon Smooth Motion UI. To ulepszenie na poziomie czipu, które według producenta ma zapewnić "nawigację bez opóźnień". Nieco bardziej zaawansowany Snapdragon 6 Gen 5 zapewnia o 20 proc. szybsze uruchamianie aplikacji i 18 proc. mniej zacięć ekranu, natomiast Snapdragon 4 Gen 5 gwarantuje ulepszenia na poziomie odpowiednio 43 proc. i 25 proc. względem poprzedniej generacji czipów.

Zmiana będzie szczególnie odczuwalna w najtańszych modelach bazujących na Snapdragonie 4 Gen 5. Poprzednie generacje tej serii były znane z notorycznego zacinania się oraz spowolnień. Gdy kupujemy telefon za kilkaset złotych, wydajność zazwyczaj nie jest tak wysoka, jak w droższych modelach.

Oba procesory powinny charakteryzować się niezłym zarządzaniem energią. Snapdragon 6 Gen 5 jest wytwarzany w procesie 4 nm przez TSMC, natomiast Snapdragon 4 Gen 5 – 4 nm przez Samsunga.

Specyfikacja nie jest tu najważniejsza

Qualcomm ujawnił też specyfikację obu czipów. Snapdragon 6 Gen 5 składa się z ośmiu rdzeni CPU w konfiguracji: cztery wydajnościowe (2,6 GHz) i cztery energooszczędne (2,0 GHz). Obsługuje wyświetlacze Full HD+ do 144 Hz, aparaty do 200 Mpix, a także nowoczesne standardy łączności Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

Natomiast Snapdragon 4 Gen 5 wykonano w konfiguracji dwóch rdzeni wydajnościowych (2,4 GHz) i sześciu energooszczędnych (2,0 GHz). Również obsługuje ekrany Full HD+ przy 144 Hz, ale ograniczono w nim łączność do Wi-Fi 5 oraz aparaty do 108 Mpix. Oba procesory powinny niebawem trafić do pierwszych smartfonów marek Honor, Xiaomi Redmi, Oppo czy Realme.

08.05.2026 20:22
