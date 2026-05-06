USA budzi się po szoku. Wybrali te drony zamiast drogich rakiet

Armia USA wytypowała amunicję Switchblade 400 firmy AeroVironment do programu LASSO. Żołnierz ma dostać własną latającą broń precyzyjną, zdolną do uderzenia w pojazd opancerzony bez czekania na artylerię, śmigłowiec albo samolot.

To nie jest kolejny mały dron zwiadowczy, który ma tylko zajrzeć za wzgórze i wrócić z obrazem. Switchblade 400 jest amunicją krążącą, czyli czymś pomiędzy dronem a pociskiem. Najpierw leci, obserwuje i szuka celu. Potem może uderzyć jak jednorazowa broń precyzyjna. W tym przypadku chodzi o cele ciężkie: czołgi, bojowe wozy piechoty i inne pojazdy, których nie załatwia się pierwszym lepszym ładunkiem zrzucanym z quadcoptera.

AeroVironment nazywa ten sprzęt lekkim niszczycielem czołgów i nie ma w tym cienia przesady. Definicja tej broni uległa brutalnej weryfikacji. Dziś niszczyciel czołgów to nie jest ciężki wóz na gąsienicach z wielką armatą. To kompaktowy system wyciągany z plecaka piechura, który wylatuje z wyrzutni, zanim wróg w ogóle zorientuje się, skąd padł cios.

65 km to dystans, który zmienia rozmowę

Przy Switchblade 400 liczy się przede wszystkim 65 kilometrów zasięgu. Tą bronią nie walczy się w środowisku miejskim ani nie używa jej jako ostatniej deski ratunku przed nacierającym pancerzem. To narzędzie do polowania z dystansu, które pozwala rozbić wrogie zgrupowanie jeszcze na zapleczu, z dala od własnych pozycji.

W klasycznej walce przeciwpancernej żołnierz musi znaleźć się stosunkowo blisko celu. Nawet jeśli ma nowoczesny pocisk, nadal działa w określonym korytarzu odległości, widoczności i ryzyka. W przypadku Switchblade 400 działa to całkowicie odwrotnie. Wróg może być dziesiątki kilometrów dalej, kluczyć i chować się za budynkami czy w lesie. Ten dron nie musi od razu trafiać w punkt – potrafi wisieć w powietrzu, cierpliwie śledzić ofiarę i zaatakować dokładnie w tym momencie, w którym cel najbardziej się odsłoni.

To będzie dosłownie koszmar dla wojsk pancernych, bo nie chodzi już tylko o pojedynczy pocisk lecący po przewidywalnej trajektorii. Chodzi o broń, która sama wchodzi w rejon celu, ogląda sytuację i dopiero potem zamienia się w uderzenie. Czołg nie walczy wtedy z jednym żołnierzem za murem. Walczy z całym wydłużonym zmysłem oddziału.

Dron nie tylko leci. On ma pomagać rozpoznać cel

Switchblade 400 ma korzystać ze wspomaganego rozpoznawania celów. Operator amunicji patrzy na obraz z sensora często w stresie, w ograniczonym czasie, przy słabej widoczności i w środowisku, w którym przeciwnik maskuje pojazdy, wystawia makiety i próbuje zakłócać łączność.

System ma pomagać w wykrywaniu, klasyfikowaniu i śledzeniu obiektów. Nie oznacza to, że maszyna sama dostaje wolną rękę do zabijania. Zamiast tracić czas na wpatrywanie się w ekran i analizowanie rozmazanych kształtów, żołnierz dostaje gotowe rozwiązanie. System odwala po prostu za niego całą analityczną robotę: błyskawicznie wyłapuje cel z chaosu i podaje go na tacy. Operatorowi zostaje tylko jedno – podjąć decyzję o uderzeniu.

W takich systemach tak naprawdę każda sekunda ma znaczenie. Czołg nie stoi przecież grzecznie na środku pola. Pojazd wyjedzie zza budynku, zmieni pozycję, schowa się w lesie albo zniknie pod maskowaniem. Jeśli operator musi ręcznie analizować wszystko od zera, traci czas. Jeśli system pomaga mu złapać cel i utrzymać śledzenie, rośnie szansa na trafienie.

Marcin Kusz 06.05.2026 06:34

