REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

USA budzi się po szoku. Wybrali te drony zamiast drogich rakiet

Ta amunicja krążąca mieści się w przenośnym zestawie, sama szuka celu i ma uderzać w czołgi oraz ciężki pancerz z odległości, z której zwykła broń przeciwpancerna już dawno odpada z gry.

Marcin Kusz
To nie dron z kamerą, tylko latający pocisk. USA szykują broń na czołgi
REKLAMA

Armia USA wytypowała amunicję Switchblade 400 firmy AeroVironment do programu LASSO. Żołnierz ma dostać własną latającą broń precyzyjną, zdolną do uderzenia w pojazd opancerzony bez czekania na artylerię, śmigłowiec albo samolot.

To nie jest kolejny mały dron zwiadowczy, który ma tylko zajrzeć za wzgórze i wrócić z obrazem. Switchblade 400 jest amunicją krążącą, czyli czymś pomiędzy dronem a pociskiem. Najpierw leci, obserwuje i szuka celu. Potem może uderzyć jak jednorazowa broń precyzyjna. W tym przypadku chodzi o cele ciężkie: czołgi, bojowe wozy piechoty i inne pojazdy, których nie załatwia się pierwszym lepszym ładunkiem zrzucanym z quadcoptera.

REKLAMA

AeroVironment nazywa ten sprzęt lekkim niszczycielem czołgów i nie ma w tym cienia przesady. Definicja tej broni uległa brutalnej weryfikacji. Dziś niszczyciel czołgów to nie jest ciężki wóz na gąsienicach z wielką armatą. To kompaktowy system wyciągany z plecaka piechura, który wylatuje z wyrzutni, zanim wróg w ogóle zorientuje się, skąd padł cios.

65 km to dystans, który zmienia rozmowę

Przy Switchblade 400 liczy się przede wszystkim 65 kilometrów zasięgu. Tą bronią nie walczy się w środowisku miejskim ani nie używa jej jako ostatniej deski ratunku przed nacierającym pancerzem. To narzędzie do polowania z dystansu, które pozwala rozbić wrogie zgrupowanie jeszcze na zapleczu, z dala od własnych pozycji.

W klasycznej walce przeciwpancernej żołnierz musi znaleźć się stosunkowo blisko celu. Nawet jeśli ma nowoczesny pocisk, nadal działa w określonym korytarzu odległości, widoczności i ryzyka. W przypadku Switchblade 400 działa to całkowicie odwrotnie. Wróg może być dziesiątki kilometrów dalej, kluczyć i chować się za budynkami czy w lesie. Ten dron nie musi od razu trafiać w punkt – potrafi wisieć w powietrzu, cierpliwie śledzić ofiarę i zaatakować dokładnie w tym momencie, w którym cel najbardziej się odsłoni.

To będzie dosłownie koszmar dla wojsk pancernych, bo nie chodzi już tylko o pojedynczy pocisk lecący po przewidywalnej trajektorii. Chodzi o broń, która sama wchodzi w rejon celu, ogląda sytuację i dopiero potem zamienia się w uderzenie. Czołg nie walczy wtedy z jednym żołnierzem za murem. Walczy z całym wydłużonym zmysłem oddziału.

Dron nie tylko leci. On ma pomagać rozpoznać cel

Switchblade 400 ma korzystać ze wspomaganego rozpoznawania celów. Operator amunicji patrzy na obraz z sensora często w stresie, w ograniczonym czasie, przy słabej widoczności i w środowisku, w którym przeciwnik maskuje pojazdy, wystawia makiety i próbuje zakłócać łączność.

System ma pomagać w wykrywaniu, klasyfikowaniu i śledzeniu obiektów. Nie oznacza to, że maszyna sama dostaje wolną rękę do zabijania. Zamiast tracić czas na wpatrywanie się w ekran i analizowanie rozmazanych kształtów, żołnierz dostaje gotowe rozwiązanie. System odwala po prostu za niego całą analityczną robotę: błyskawicznie wyłapuje cel z chaosu i podaje go na tacy. Operatorowi zostaje tylko jedno – podjąć decyzję o uderzeniu.

Zobacz także:

REKLAMA

W takich systemach tak naprawdę każda sekunda ma znaczenie. Czołg nie stoi przecież grzecznie na środku pola. Pojazd wyjedzie zza budynku, zmieni pozycję, schowa się w lesie albo zniknie pod maskowaniem. Jeśli operator musi ręcznie analizować wszystko od zera, traci czas. Jeśli system pomaga mu złapać cel i utrzymać śledzenie, rośnie szansa na trafienie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
06.05.2026 06:34
Tagi: CzołgiUSAWojsko
Najnowsze
6:45
Nasza platforma na Morzu Północnym już działa. Tak dociera do nas gaz
Aktualizacja: 2026-05-06T06:45:00+02:00
6:23
Jak włączyć wbudowany VPN na MacBooku? To prostsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-06T06:23:00+02:00
6:12
Galaxy S27 otrzyma wyczekiwany element. Samsung jednak nas słucha
Aktualizacja: 2026-05-06T06:12:00+02:00
6:01
Zakazali reklam mięsa na ulicach. Popieram, choć nie mam złudzeń
Aktualizacja: 2026-05-06T06:01:00+02:00
20:57
Rząd dereguluje rachunki za prąd. To rewolucja, taki będzie formularz
Aktualizacja: 2026-05-05T20:57:29+02:00
20:52
Apple wrzucił tajną apkę do App Store. Ich firmowy iOS to paskudztwo
Aktualizacja: 2026-05-05T20:52:54+02:00
19:21
Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz
Aktualizacja: 2026-05-05T19:21:35+02:00
19:09
Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga
Aktualizacja: 2026-05-05T19:09:35+02:00
18:45
Telefon od twórców ChatGPT. Znamy już jego największy sekret
Aktualizacja: 2026-05-05T18:45:23+02:00
18:43
Maszyna w Elblągu wydaje dokumenty. Pracuje 24/7 i zawstydza urzędy
Aktualizacja: 2026-05-05T18:43:33+02:00
18:41
Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00
Aktualizacja: 2026-05-05T18:41:37+02:00
17:07
Według Sony nie ma zbyt drogich słuchawek. Cena 1000X The ColleXion boli
Aktualizacja: 2026-05-05T17:07:28+02:00
17:03
Allegro Wakacje właśnie zatrzęsło rynkiem. Od A do Z, pełen serwis
Aktualizacja: 2026-05-05T17:03:49+02:00
16:56
Apple może spełnić marzenie Trumpa. O ile odda sekrety Samsungowi
Aktualizacja: 2026-05-05T16:56:46+02:00
16:14
Zazdrośnicy na Makach dostali kultową apkę z Windowsa. Autor bezradny
Aktualizacja: 2026-05-05T16:14:08+02:00
15:54
PS5 taniej niż na premierę. Sieć marketów ogłasza, będą kolejki
Aktualizacja: 2026-05-05T15:54:32+02:00
15:29
Po kościach – tak Facebook i Instagram rozpoznają, czy dać bana
Aktualizacja: 2026-05-05T15:29:31+02:00
15:23
AirPods Pro 3 za 888 zł. Taniej nie dostaniesz, genialne promo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:23:34+02:00
15:19
Xbox ma koszmarne plany dla swojej ikony. Nowe Halo mocno nie halo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:19:44+02:00
15:05
Wnieśli telefon na maturę. Tej lekcji szybko nie zapomną
Aktualizacja: 2026-05-05T15:05:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA