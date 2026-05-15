Już nie przegapisz żadnego powiadomienia. Samsung ratuje skórę

Samsung ulepszy swoje telefony, a aktualizacja One UI 9.0 przyniesie przydatną zmianę w zakresie powiadomień. Teraz będzie trudniej przegapić ważne wiadomości – telefon sam Ci o nich przypomni.

Albert Żurek
One UI powiadomienia przypomnienia
One UI 9.0 w wersji testowej trafia już na pierwsze urządzenia. Jak twierdzi Samsung, oprogramowanie wnosi ulepszenia pod kątem bezpieczeństwa oraz system Android 17. Teraz poznajemy coraz więcej funkcji, które wcześniej nie zostały ujawnione przez producenta. Jedną z nich jest rozwinięcie funkcji Now Brief, która trafi do modeli obsługujących Galaxy AI.

Samsung One UI 9.0 przypomni o ważnych powiadomieniach

Często po dłuższym czasie niekorzystania z telefonu czeka na nas mnóstwo powiadomień z różnych aplikacji. Jedne są mniej istotne, inne przeciwnie – bardzo ważne. W gąszczu dziesiątek komunikatów istotne wiadomości czy połączenia mogą pozostać niezauważone. Są jednak powiadomienia, których nie powinniśmy ignorować.

Systemy operacyjne pozwalają nadać wysoki priorytet określonym aplikacjom czy kontaktom, lecz nie zawsze działa to wystarczająco dobrze. Samsung chce się tym zająć i wykorzystać w tym celu sztuczną inteligencję. W funkcji Now Brief, wprowadzonej wraz z aktualizacją One UI 7.0, ma pojawić się system przypomnień o powiadomieniach o wysokim priorytecie.

Zostało to zauważone w testowej wersji One UI 9.0 w formie tekstu ukrytego w kodzie systemu. Przypomnienia mają być wyświetlane co najmniej dwa razy dziennie: rano oraz przed snem. Now Brief może jednak wyświetlać podsumowania częściej, co będzie zależeć od indywidualnego sposobu korzystania z urządzenia.

Ważne powiadomienia podsumowane przez AI najprawdopodobniej będą wyświetlane wyłącznie po otworzeniu pełnego ekranu Now Brief. Na razie nie ma informacji, jakoby przypomnienia pojawiały się w formie paska Now Bar w dolnej części zablokowanego ekranu czy za pośrednictwem widżetu. Powinniśmy jednak oczekiwać takiego rozwiązania po funkcji, która ma na bieżąco podsumowywać kluczowe informacje.

Poza tym Samsung ma pracować nad dedykowanym widżetem powiadomień priorytetowych, aby mogły być one wyświetlane bezpośrednio na ekranie głównym. Wtedy byłoby znacznie trudniej przegapić ważne wiadomości – szczególnie jeśli rozwiązanie będzie dobrze widoczne dla oka.

Jeśli ulepszenie faktycznie trafi do smartfonów Samsunga, powinno zostać udostępnione wraz z serią Galaxy Z Fold i Z Flip 8 już latem tego roku. Będą to pierwsze modele działające pod kontrolą nakładki One UI 9.0.

Albert Żurek
15.05.2026 20:16
Tagi: Android, Google, One UI, Samsung, Smartfony
