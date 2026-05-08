Przełom w energetyce jądrowej. Nowe paliwo wyciska 8 razy więcej energii

W Idaho National Laboratory zakończono dwuletni test paliwa ANEEL, opracowanego przez Clean Core Thorium Energy. To hybrydowa mieszanka toru i HALEU, czyli uranu nisko wzbogaconego do poziomu ok. 5-20 proc. U‑235. Według firmy paliwo osiągnęło ponad osiem razy wyższy burnup niż typowe paliwo stosowane w reaktorach ciężkowodnych.

Burnup to nic innego jak miara tego, ile energii udało się „wycisnąć” z paliwa jądrowego. W testach ANEEL celowano w 20, 40 i 60 gigawatodni na tonę uranu. Dla porównania: klasyczne paliwo w reaktorach ciężkowodnych często kończy cykl przy wartościach jednocyfrowych. Tymczasem ANEEL w testach w Advanced Test Reactor w Idaho przekroczył najwyższy z zakładanych progów, co samo w sobie jest imponujące.

Dlaczego tor i dlaczego wraca do łask?

Pręty paliwowe ANEEL poddawane badaniu po napromieniowaniu

Tor od dekad pojawia się w dyskusjach o „czystszej” energetyce jądrowej. Jest bardziej powszechny niż uran, a jego cykl paliwowy generuje mniej długożyciowych odpadów. Problem? Zawsze brakowało technologii, która pozwoliłaby go wykorzystać w sposób opłacalny i stabilny. ANEEL to próba obejścia tych ograniczeń: tor pełni tu rolę stabilizującą, a HALEU dostarcza odpowiednio wysokiej reaktywności.

HALEU jest kluczowy dla małych, kompaktowych reaktorów nowej generacji. Departament Energii Stanów Zjednoczonych od lat podkreśla, że bez HALEU rozwój SMR‑ów będzie trudny. ANEEL wpisuje się więc w większą układankę: paliwo ma być nie tylko wydajne, ale też kompatybilne z przyszłymi konstrukcjami.

Co właściwie oznacza ten burnup na poziomie 60 GWd/MTU?

Dla laików: to dużo. Dla specjalistów: to poziom, który zbliża paliwo torowo‑uranowe do wydajności paliw stosowanych w reaktorach lekkowodnych, czyli tych najpopularniejszych na świecie. CCTE podkreśla, że test miał sprawdzić czy ANEEL może konkurować z paliwami stosowanymi w reaktorach PWR i BWR - i wygląda na to, że odpowiedź brzmi „tak”.

W praktyce oznacza to dłuższe cykle pracy reaktora, mniej odpadów i potencjalnie niższe koszty eksploatacji. A to już argumenty, które mogą przekonać nawet konserwatywnych operatorów elektrowni. A co z bezpieczeństwem i realną implementacją?

Zdjęcie radiograficzne kilku napromieniowanych kapsułek pokazujące integralność paliwa

Tu zaczyna się ta bardziej przyziemna część. ANEEL to wciąż paliwo eksperymentalne. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych, w specjalnie przygotowanych prętach paliwowych - a nie w pełnowymiarowym reaktorze energetycznym. Zanim paliwo trafi do komercyjnych instalacji miną lata - i to przy założeniu, że regulatorzy nie znajdą po drodze żadnych „ale”.

Jednak fakt, że testy zakończyły się sukcesem jest ważny. W branży jądrowej przełomy nie zdarzają się z dnia na dzień. To raczej powolne przesuwanie granic, gigawatodzien po gigawatodniu.

Czy to zmieni energetykę jądrową? Może. Ale nie jutro. Tym niemniej, jeśli technologia dojrzeje to może pomóc w budowie reaktorów mniejszych, tańszych i bardziej odpornych na kryzysy paliwowe. A dla nas, odbiorców energii to przecież również szalenie ważne.

Maciej Gajewski 08.05.2026 07:47

