W Polsce powstaje gigantyczny magazyn energii. Jeden z największych w Europie

Nie zawsze wieje i świeci słońce, więc zamrażanie energii pochodzącej z OZE i odkładanie jej na później to niezwykle ważne zadanie. W jego realizacji pomoże wkrótce gigantyczny magazyn energii.

Adam Bednarek
Nowy obiekt o mocy 300 MW i pojemności 1200 MWh powstanie w Dzięgielewie w woj. mazowieckim, o czym poinformowały firmy Axpo i R.Power. Przedsiębiorstwa podpisały wieloletni kontrakt na "optymalizację pracy wielkoskalowego bateryjnego systemu magazynowania energii (BESS) w Polsce".

Inwestycja, jak przekazały firmy, pomoże zwiększyć elastyczność polskiego systemu elektroenergetycznego oraz ułatwi integrację rosnącej podaży energii ze źródeł odnawialnych. 

- Rozbudowujemy naszą bazę magazynów energii, aby strukturalnie równoważyć rosnące portfolio PV i dostarczać stabilną, czystą energię w Europie. Długoterminowe umowy komercjalizacyjne, takie jak ta, są nie tylko kluczowe dla realizacji naszych projektów, ale także tworzą podwaliny pod rozwój wielkoskalowych magazynów energii na bardzo obiecujących rynkach, takich jak Polska. Nasza wieloletnia współpraca z Axpo oraz niedawne doświadczenia z projektem w Jedwabnie pozwoliły na szybkie i skuteczne uzgodnienie ram dla Dzięgielewa, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla magazynowania energii w Europie Środkowo‑Wschodniej — przyznał Rafał Hajduk, Chief Commercial Officer w R.Power. 

Jak dodał Krzysztof Włodyga, Head of Origination w Axpo Polska, wyzwaniem było przeniesienie rozwiązań na skalę 300 MW i dopracowanie ich pod kątem "dynamicznie zmieniających się standardów operacyjnych i regulacyjnych". 

Tego typu inwestycje są niezwykle ważne. Magazyny energii pozwalają zamrozić nadwyżki energii elektrycznej, aby później wykorzystać je w chwili, gdy jej brakuje.

To kluczowe rozwiązanie dla rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak wiatr i słońce, których produkcja jest nieprzewidywalna

Podobny imponujący magazyn energii powstaje w Żarnowcu. To projekt o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh. Magazyn energii w Żarnowcu będzie magazynować energię z elektrowni wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim, a także z innych źródeł OZE, w tym wielu farm fotowoltaicznych i wiatrowych rozlokowanych na Wybrzeżu. 

- Już niedługo, biorąc pod uwagę proces transformacji energetycznej, zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE będzie jednym z głównych wyzwań, przed jakim stanie krajowy system elektroenergetyczny - komentował w 2024 r. ówczesny prezes PGE Dariusz Marzec. 

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy AI.

07.05.2026 11:29
