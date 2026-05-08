Samsung Galaxy A57 w mocnej promce. Dają drugiego Samsunga za darmo

Play uruchomił genialną promocję na smartfony. Kupując wybrany model Samsunga, Xiaomi lub Realme z abonamentem, można odebrać drugie urządzenie za darmo.

Albert Żurek
Samsung promocja Galaxy A57
Zasady akcji wyglądają następująco: przy zakupie wybranych modeli z wyższej średniej półki trzech marek (Samsunga, Xiaomi oraz Realme), operator dodaje urządzenie tej samej firmy bez dodatkowych opłat. Promocja jest wycelowana zarówno w stronę nowych klientów, którzy przeniosą swój numer, jak i tych, którzy dokupią nowy.

Play dodaje drugi telefon w gratisie. Samsung, Xiaomi lub Realme do wyboru

Wyprzedaż wystartowała 7 maja 2026 r. Aby z niej skorzystać, należy:

  • zdecydować się na jeden z dostępnych zestawów smartfonów Samsunga, Xiaomi lub Realme (oznaczone plakietką "2 za 1") w ratach 0 proc.;
  • wybrać przeniesienie lub zakup nowego numeru w Play w abonamencie L (100 zł/mies.) lub Homebox (130 zł/mies.) na stronie internetowej;
  • zamówić urządzenia i dopełnić wszelkich formalności.
Samsung Galaxy A57 + A17 w Play
Promocja obejmuje trzy zestawy smartfonów za ok. 2000 zł. Są to:

  • Samsung Galaxy A57 5G 8/128 GB + Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB – 1799 zł;
  • Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB + Redmi 15C 4G 4/128 GB – 1399 zł;
  • Realme 16 Pro+ 5G 12/512 GB + Realme 14T 5G 8/256 GB – 2099 zł.

Wszystkie trzy droższe urządzenia są dostępne nieco taniej w porównaniu z regularnymi ofertami sklepów z elektroniką. Moim faworytem w tej promocji jest Galaxy A57 8/128 GB, który standardowo kosztuje 1899 zł. Play w zestawie dorzuca do niego Galaxy A17 5G o wartości ok. 900 zł. Realme 14T dodawany do 16 Pro+ kosztuje 999 zł, a Redmi 15C – 399 zł.

Zdecydowanie bardziej opłaca się zatem wybrać Samsunga lub Realme. W promocji operator wymaga wzięcia urządzeń w ratach 0% z jednorazową opłatą na start. Opłaty, w zależności od modelu z abonamentem L, będą wyglądać następująco:

  • Samsungi: 154,17 zł/mies. (100 zł abonament + 54,17 zł telefon) + 499 zł na start;
  • Realme: 166,67 zł/mies. (100 zł abonament + 66,67 zł telefon) + 499 zł na start;
  • Xiaomi: 140,99 zł/mies. (100 zł abonament + 40,99 zł telefon) + 415,24 zł na start.
Około 150 zł każdego miesiąca za dwa telefony oraz abonament to dobra oferta – szczególnie jeśli nie potrzebujecie flagowców, a wystarczą Wam rozsądne propozycje ze średniej półki. W abonamencie L dostępny jest nielimitowany pakiet internetu w kraju oraz 34,36 GB w roamingu UE.

Albert Żurek
08.05.2026 16:02
