REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

PKP uratuje urlop. Podwójne Pendolino zabierze cię pod samiuśkie Tatry

PKP Intercity łączy dwa składy Pendolino na trasach do Gdyni i Zakopanego. W długi weekend Bożego Ciała ma być ok. 700 miejsc w jednym pociągu.

Marcin Kusz
Podwójne Pendolino do Zakopanego. PKP Intercity dokłada miejsca
REKLAMA

PKP Intercity właśnie zapowiedziało, że dokłada miejsca na najbardziej oblegane kierunki czerwcówki i robi to w najprostszy możliwy sposób. Zamiast jednego Pendolino na trasę pojadą 2 połączone składy. Oznacza to ok. 700 miejsc w jednym kursie na wybranych pociągach do Trójmiasta i Zakopanego. Do tego dochodzi dodatkowy pociąg EIC Morskie Oko z Warszawy do Zakopanego.

W środę 3 czerwca w podwójnym zestawieniu pojadą pociągi EIP 1502 na trasie Warszawa-Gdynia oraz EIP 5353 na trasie Gdynia-Zakopane przez Kraków. Dzień później, w czwartek 4 czerwca, podwójne zestawienie ma obsłużyć powrotny kurs EIP 3552 z Zakopanego do Gdyni.

REKLAMA

Szykują ponad 1000 dodatkowych miejsc i dodatkowe połączenie na Morskie Oko

Przewoźnik zapowiada udostępnienie ponad 1000 dodatkowych miejsc, które zasilą pulę biletową na nadchodzący długi weekend. Sprzedaż biletów właśnie wystartowała, co jest absolutnie kluczową informacją dla podróżnych. W okresach wyjazdowych szczytów, szczególnie na mocno obleganych trasach w Tatry czy nad Bałtyk, o sukcesie decyduje bowiem przede wszystkim refleks i błyskawiczne tempo rezerwacji, a nie same godziny odjazdów w rozkładzie.

REKLAMA

Warto podkreślić, że zastosowane rozwiązanie nie polega na tradycyjnym doczepianiu pojedynczych wagonów. Przewoźnik stawia na spięcie dwóch pełnych jednostek Pendolino w jeden, wyjątkowo długi skład, który funkcjonuje i jest sterowany z kabiny maszynisty jako spójna całość. Z perspektywy pasażera korzyść jest ewidentna, bo zyskuje znacznie większą pulę dostępnych miejsc w tym samym, najbardziej pożądanym oknie czasowym, bez konieczności kłopotliwego dostosowywania swoich planów do alternatywnych, często mniej dogodnych godzin odjazdu.

REKLAMA

Drugim, niezwykle istotnym z perspektywy podróżnych elementem zapowiedzi, jest uruchomienie dodatkowego pociągu EIC Morskie Oko, który wyruszy na tory 7 czerwca, obsługując niezwykle popularną relację Warszawa-Zakopane-Warszawa. Poranny odjazd z Warszawy Centralnej zaplanowano na wczesną godzinę 6:43, co pozwoli podróżnym dotrzeć pod same Tatry już o 14:05. Z kolei kurs powrotny z Zakopanego wyruszy o 14:38, by zameldować się z powrotem w stolicy o 20:35. Na trasie zaplanowano postój w Krakowie.

Dlaczego akurat teraz?

W 2026 r. Boże Ciało wypada w czwartek, 4 czerwca, co w naturalny sposób tworzy okazję na klasyczną, przedłużoną czerwcówkę. Idealny scenariusz urlopowy to oczywiście wyjazd w środę i powrót w niedzielę. To właśnie ten moment, kiedy pół Polski rusza masowo w kierunku Zakopanego, podczas gdy Trójmiasto i całe wybrzeże przyjmują równie gigantyczny ruch kierujący się na północ.

Przeczytaj także:

Zakopane ma też swoją kolejową specyfikę. Ruch jest bardzo sezonowy, a różnice między tygodniem a szczytem wyjazdowym potrafią być nieziemskie. Ze strony przewoźnika najskuteczniejszą doraźną reakcją jest zwiększenie podaży miejsc bez przebudowy rozkładu. Stąd rozwiązanie z podwójnymi Pendolino i jednym dodatkowym pociągiem dalekobieżnym.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: BOKEH STOCK / Shutterstock; Canva Pro

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
15.05.2026 21:23
Tagi: PendolinoPKPPociągi
REKLAMA
Najnowsze
20:57
Będę chodził z telefonem i naprawiał miasto. Bez aplikacji dziury nie znikną
Aktualizacja: 2026-05-15T20:57:27+02:00
20:51
Taki miał być smartfon Microsoftu. Jest dobry pomysł do skopiowania
Aktualizacja: 2026-05-15T20:51:16+02:00
20:44
SteelSeries Arctis Nova Pro Omni - recenzja. Wyprzedzają swoją epokę
Aktualizacja: 2026-05-15T20:44:53+02:00
20:20
Ukraiński Simba na manewrach NATO. Ta maszyna to bestia
Aktualizacja: 2026-05-15T20:20:22+02:00
20:16
Już nie przegapisz żadnego powiadomienia. Samsung ratuje skórę
Aktualizacja: 2026-05-15T20:16:59+02:00
19:53
Wyłączą miasteczko, by nakarmić centrum danych. Dali im rok
Aktualizacja: 2026-05-15T19:53:26+02:00
19:41
Węgiel kradnie nam prąd ze słońca. Policzyli ukryte koszty
Aktualizacja: 2026-05-15T19:41:21+02:00
19:10
Android będzie jak iPhone. Wreszcie ogarniesz, z kim rozmawiasz
Aktualizacja: 2026-05-15T19:10:35+02:00
18:26
Boty złamały zabezpieczenia Maca. "Pełna kontrola nad cudzym komputerem"
Aktualizacja: 2026-05-15T18:26:09+02:00
18:15
To nie młodzi ratują system kaucyjny. Robi to twoja babcia
Aktualizacja: 2026-05-15T18:15:49+02:00
17:32
Przerażająca asteroida pędzi ku Ziemi. Będzie ekstremalnie blisko
Aktualizacja: 2026-05-15T17:32:46+02:00
17:25
Aktualizujesz komputer i robi się cicho. To groźniejsze, niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-15T17:25:49+02:00
17:09
Używane wagony z Niemiec zawstydziły. Zrobiło się trochę niezręcznie
Aktualizacja: 2026-05-15T17:09:55+02:00
16:40
AMD ulepsza stare karty graficzne. Za darmo
Aktualizacja: 2026-05-15T16:40:20+02:00
16:30
Nie aktualizuj Spotify. Tej zmiany nie uda się odzobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-15T16:30:51+02:00
16:27
Szyfrowanie Windowsa złamane. Badacze nie są pewni, jak to możliwe
Aktualizacja: 2026-05-15T16:27:41+02:00
15:07
iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić
Aktualizacja: 2026-05-15T15:07:22+02:00
14:46
Polska armia dostała własne oczy na orbicie. MikroSAR właśnie zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-15T14:46:49+02:00
13:37
Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie
Aktualizacja: 2026-05-15T13:37:48+02:00
13:13
Kultowy fast-food wchodzi do Polski. Już widzę te kolejki i szał w komentarzach
Aktualizacja: 2026-05-15T13:13:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA