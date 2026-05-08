Zapłacisz więcej za smartfon przez opłatę reprograficzną? Rząd tłumaczy

Na przestrzeni lat kwestię opłaty reprograficznej wyciągano z szafy, ale tylko po to, żeby za chwilę z powrotem ją schować. Robił się raban, a do konkretów nie dochodziło. Teraz ma być jednak inaczej. Jak informowaliśmy niedawno, ministra kultury Marta Cienkowska podpisała dokument aktualizujący katalog urządzeń objętych opłatą reprograficzną.

Opłatą zostaną objęte m.in.: smartfony i telefony komórkowe z wbudowaną pamięcią, tablety z pamięcią od 32 GB, komputery stacjonarne i laptopy, telewizory, dekodery oraz odtwarzacze audio i audio‑wideo z pamięcią lub funkcją nagrywania.

Opłata ma rekompensować twórcom możliwość legalnego kopiowania utworów na własny użytek. W zdecydowanej większości przypadków wyniesie 1 proc. ceny netto urządzenia. Jak wyliczał Maciej Gajewski, 1 proc. ceny netto oznacza, że przy telefonie za 4000 zł mowa będzie o ok. 40 zł.

Kto za to zapłaci? Konsument?

Niekoniecznie. W swoim tekście Maciek zaznaczał, że producenci mogą wliczyć opłatę w cenę produktu, ale wcale nie muszą tego robić.

Podkreśla to również ministra kultury Marta Cienkowska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Z doświadczeń państw europejskich, które wprowadziły nowelizację rozporządzenia już kilkanaście lat temu, wynika, że opłata reprograficzna nie wpływa na ceny sprzętu. Po pierwsze: producenci azjatyccy na przykład wprowadzają jedną cenę na całą Europę. Po drugie: opłata reprograficzna funkcjonuje w całej Unii, lista czystych nośników jest w państwach UE aktualna, a urządzenia są tam często tańsze niż w Polsce - zaznaczyła.

Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozmowie z agencją Newseria podał przykład Niemiec, gdzie pensja jest "dużo wyższa niż w Polsce, a urządzenia cyfrowe, w tym smartfony, są tańsze".

- Jest to związane chociażby z tym, że bardzo duża część importerów, producentów szacuje ceny na dany obszar rynkowy, w naszym przypadku Unii Europejskiej, a nie na poszczególne rynki krajowe - przekonuje Piotr Jędrzejowski.

Opłata reprograficzna: czas na XXI w. w przepisach

Marta Cienkowska, ministra kultury, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dodała również, że opłata nie jest nowym podatkiem, a "aktualizacją już obowiązującego prawa" i wprowadzeniem przepisów w XXI w.

Wyjaśniła, że wpływy z opłaty - szacuje się, że może to być nawet 200 mln zł rocznie - trafią do organizacji zbiorowego zarządzania, czyli "de facto do artystów".

- Chcemy, żeby dystrybuowanie środków uzyskanych z reprografii dla artystów było możliwie transparentne - zapewnia Cienkowska.

Uspokojeni? Dobra wiadomość jest taka, że ceny z powodu opłaty reprograficznej nie wzrosną - a przynajmniej tak obiecuje rząd.

Zła: na podwyżki wpływ mają inne rzeczy. Czego dobitnym przykładem jest Nintendo Switch 2, za którego trzeba będzie zapłacić więcej wcale nie ze względu na nasze opłaty. Nawet 1 proc. przy tego typu podwyżkach to pikuś.

Zdjęcie główne wygenerowane przez AI.

Adam Bednarek 08.05.2026 21:05

