Mafia II: DE i 10 innych gier za darmo. Możesz odebrać wyjątkowy kod

Majowa oferta Amazon Prime dla graczy PC znów przypomina, że w świecie abonamentów wciąż zdarzają się miłe wyjątki. Podczas gdy większość usług pozwala grać tylko tak długo, jak długo płacimy, to Amazon Luna - dawniej Prime Gaming - nadal rozdaje gry na własność. I to nie byle jakie. Wśród jedenastu tytułów, które w tym miesiącu można przypisać do konta, znalazła się Mafia II: Definitive Edition, odświeżona wersja kultowej gry akcji od 2K Games.

Mafia II jako gwiazda miesiąca

To właśnie Mafia II: Definitive Edition jest największym magnesem majowej oferty. Remaster klasyka z 2010 r. pozwala ponownie wejść w skórę Vito Scaletty, weterana wojennego, który w latach 40. i 50. ubiegłego wieku wikła się w mafijne porachunki w fikcyjnym Empire Bay. Gra doczekała się poprawionej oprawy wizualnej i pełnego zestawu dodatków, a na Steamie ma ponad 8 tys. ocen pozytywnych, co dobrze oddaje jej status wśród fanów. Tytuł można odebrać w formie kodu GOG, co oznacza brak DRM i pełną własność - nawet po zakończeniu subskrypcji Prime. To wciąż rzadkość w świecie cyfrowej dystrybucji.

Mafia II przyciąga najwięcej uwagi, ale Amazon nie zapomina o mniejszych produkcjach. W zestawie znalazły się m.in. Fruitbus - urocza gra o prowadzeniu food trucka i tworzeniu własnego menu - oraz Survival: Fountain of Youth, Lethal Honor: Order of the Apocalypse czy Hot Brass. To mieszanka symulacji, przygodówek, taktycznych strzelanek i eksperymentalnych indyków, które mają uzupełniać ofertę o coś lżejszego, bardziej kreatywnego i mniej oczywistego.

Amazon rozkłada majową ofertę na cztery tygodnie. Pierwsza fala - Mafia II i Fruitbus - wystartowała 7 maja. Kolejne tytuły będą pojawiać się co czwartek, aż do końca miesiąca. Wśród nich znajdziemy m.in. 60 Minutes to Extinction: Escape Room, Space Grunts, Palindrome Syndrome, Moon Mystery czy Pro Basketball Manager 2026. Wszystkie gry przypisujemy na stałe, a kody trafiają na różne platformy: GOG, Epic Games Store, Amazon Games czy Legacy Games.

Warto dodać, że w przeciwieństwie do promocji w Epic Games Store - gdzie okno odbioru jest krótkie - Amazon daje użytkownikom więcej czasu. Dzięki temu nawet gry z poprzednich tygodni często nadal są dostępne do przypisania. Warto też pamiętać, że Amazon oferuje 30‑dniowy darmowy trial, który pozwala zgarnąć wszystkie gry z bieżącej rotacji bez żadnych kosztów.

Maciej Gajewski 09.05.2026 16:20

