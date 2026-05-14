Jeden bilet na całą Unię Europejską. Podróżowanie stanie się piękne

Ładowanie...

Władze UE pochwaliły się projektem przepisów, które zmienią oblicze rynku kolejowego w Polsce i za granicą. Rozwiązanie ma na celu pozbycie się największego problemu związanego z podróżami pociągami między krajami: konieczności korzystania z wielu osobnych biletów. To krok, który ma nas zachęcić do wyboru pociągu zamiast samolotu.

REKLAMA

Jeden bilet na podróże między krajami Unii Europejskiej

Podróżowanie pociągiem po wielu krajach Europy wiąże się obecnie z tym, że na każde połączenie musimy mieć osobny bilet. W efekcie, aby dostać się do konkretnego miejsca, nierzadko trzeba wykupić kilka rezerwacji u różnych przewoźników kolejowych i mieć nadzieję, że nie dojdzie do opóźnień, które uniemożliwiłyby wejście do kolejnych pociągów.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, zostajemy na lodzie i musimy radzić sobie sami, nie mogąc liczyć na odszkodowanie.

Komisja Europejska najwyraźniej dostrzegła ten problem i przygotowała przepisy, które umożliwią pasażerom zakup jednego biletu na całą podróż po krajach Unii Europejskiej. W rezultacie duzi przewoźnicy, tacy jak niemiecki Deutsche Bahn, francuski SNCF czy włoski Trenitalia, będą zmuszeni do porównywania i sprzedawania biletów konkurencyjnych firm na swoich stronach internetowych. Jednocześnie zyskają obowiązek udostępniania danych platformom rezerwacyjnym.

REKLAMA

Dzięki temu na jednej stronie internetowej będzie można zakupić jeden zbiorczy bilet obejmujący podróż pociągami wielu przedsiębiorstw. Nie trzeba by było już odwiedzać witryn kilku przewoźników i planować podróży na własną rękę. Jeden z europosłów stwierdził, że obecnie proces ten wymaga "pięciu tabletów, trzech aplikacji i modlitwy".

Oprócz tego pasażerowie mają otrzymać większą ochronę konsumencką. W praktyce osoby kupujące bilety łączone będą mogły liczyć na pomoc, jeśli dojdzie np. do opóźnienia. Wówczas przewoźnik ma być zobowiązany do umożliwienia kontynuowania podróży bez dodatkowych opłat, zwrotu pieniędzy, a w niektórych przypadkach nawet do zapewnienia zakwaterowania.

Czytaj też:

REKLAMA

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

W pierwszej kolejności plany muszą zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski. Wiele więc zależy od ich decyzji. Operatorzy kolejowi już teraz sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, ponieważ będzie ono wymagać zmian w infrastrukturze oraz rozwiązaniach technicznych. Jeśli wszystko pójdzie po myśli KE, prawo zacznie obowiązywać pod koniec tej dekady ok. 2029 r.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 14.05.2026 06:22

Ładowanie...

REKLAMA