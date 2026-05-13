Polska buduje cztery nowe elektrownie. Tani prąd dla 5,5 mln gospodarstw

Na placu budowy gdańskiej elektrowni gazowo-parowej trwają już prace ziemne. Doprowadzono już podstawowe przyłącza mediów, powstają drogi wewnętrzne. Równolegle odbywają się prace konstrukcyjne. Rozpoczęła się również realizacja infrastruktury pomocniczej, w tym m.in. układu doprowadzenia wody surowej, niezbędnej do przyszłego funkcjonowania elektrowni.

Elektrownia w Gdańsku ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Przez pierwsze 20 lat pracy blok gazowo-parowy wyprodukuje ponad 43 TWh energii elektrycznej. Rocznie będzie mogła wesprzeć w ten sposób ponad milion polskich gospodarstw domowych w momentach, w których produkcja ze źródeł odnawialnych nie będzie wystarczająca – mówi Grzegorz Błędowski, prezes Zarządu CCGT Gdańsk Sp. z o.o.

To będzie energetyczne zabezpieczenie

Gdańska elektrownia gazowo-parowa o mocy ok. 560 MW netto to ogromne przedsięwzięcie, na którego budowie w szczytowych momentach obecnych będzie blisko 700 osób.

Na placu budowy w toku jest wykonywanie specjalnych pali, które poprzez zagęszczenie gruntu dodatkowo wzmacniać będą fundamenty budynków bloku. Zakończono już palowanie pod fundamenty maszynowni oraz samego turbozespołu, czyli obu turbin wraz z generatorem, które łącznie ważyć będą ponad tysiąc ton.

Obecnie trwa wykonywanie pali pod fundamenty tak zwanego kotła odzysknicowego. Każdy z pali mierzył będzie do 60 cm szerokości i sięgał będzie do 25,4 m w głąb ziemi. W kolejnych miesiącach wykonanie zostanie palowanie dla kolejnych budynków elektrowni, np. chłodni czy budynków uzdatniania.

Aby zmniejszyć oddziaływanie inwestycji na otoczenie, palowanie nie jest przeprowadzane poprzez wbijanie pali w ziemię. Zamiast tego, betonem wypełniane są wykonane wcześniej odwierty. Takie rozwiązanie generuje znacznie mniej hałasu i drgań. Po wlaniu w wywiercony otwór, mieszanka betonowa zawiązuję się przez ok. miesiąc, po czym poszczególne pale poddawane są próbom obciążeniowym i badaniom ciągłości.

Rozpoczęcie pierwszych właściwych prac fundamentowych planowane jest na drugą połowę 2026 r. Dostawa kluczowych urządzeń - serca elektrowni, czyli turbozespołu, powinna odbyć się w 2027 r. Będą to turbiny i generatory produkcji Siemens Energy, identyczne z rozwiązaniami, które zastosowane zostaną w inwestycjach Grupy Energa w Grudziądzu.

Siemens Energy dostarcza kluczowe elementy bloku gazowo‑parowego: turbiny i generator – serce jednostki o mocy około 560 MW. Technologia ta łączy wysoką sprawność z elastycznością: może zostać szybko uruchomiona i zapewniać stabilne wsparcie sieci, gdy spada produkcja energii z odnawialnych źródeł – zaznacza Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy w Polsce.

Gaz nie jest celem. Gaz jest pomostem

Budowa nowych bloków gazowych w Polsce może budzić pytania. Skoro kraj ma odchodzić od paliw kopalnych, to dlaczego inwestuje w elektrownie zasilane gazem ziemnym?

Odpowiedź tkwi w realiach transformacji energetycznej. Stare bloki węglowe są coraz mniej dyspozycyjne, coraz droższe w utrzymaniu i stopniowo będą znikać z systemu. Jednocześnie OZE potrzebują wsparcia, bo same nie zapewniają stabilnej produkcji przez całą dobę i przez cały rok. Do pełnego bilansowania systemu potrzebne są magazyny energii, elektrownie szczytowo-pompowe, zarządzanie popytem, sieci przesyłowe, ale także jednostki wytwórcze, które można szybko uruchamiać i regulować.

Bloki CCGT mają właśnie taką rolę. Ich przewagą nad starymi blokami węglowymi jest wyższa sprawność, niższa emisyjność oraz większa elastyczność pracy. Mogą szybciej zwiększać lub zmniejszać moc, co ma ogromne znaczenie w systemie, w którym w ciągu dnia produkcja z fotowoltaiki potrafi gwałtownie rosnąć, a wieczorem równie szybko spadać.

Nie oznacza to, że gaz jest docelową odpowiedzią na wszystkie problemy energetyki. Jest raczej technologią przejściową, która ma pomóc bezpiecznie przejść od systemu opartego na węglu do systemu, w którym coraz większą rolę odgrywają źródła odnawialne, magazyny energii i w przyszłości atom.

Elektrownia w Gdańsku to jeden z czterech bloków typu CCGT realizowanych przez Grupę Energa. Kolejne powstają w Grudziądzu (dwie jednostki) i Ostrołęce. Ich łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2,4 GW. Jednostki te będą w stanie wyprodukować energię elektryczną wystarczająca do zasilenia średnio prawie 5,5 mln gospodarstw domowych rocznie.

Bogdan Stech 13.05.2026 12:32

