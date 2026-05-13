Zrobili kartę graficzną dla Polaka. Na trudne czasy

Przez obecną sytuację na rynku pamięci granie na PC stało się drogą rozrywką. Złożenie nawet podstawowego komputera wiąże się z wydatkiem na poziomie ok. 4000 zł. Jednak decydując się na taki sprzęt, musimy postawić na starsze i mniej wydajne komponenty. AMD nieco poprawi tę kwestię kolejną tanią kartą graficzną nowej generacji.

AMD z nową tanią kartą graficzną. Polacy się na nią rzucą

Dzisiaj w najtańszych komputerach do gier stosuje się karty graficzne, takie jak RTX 5060 czy RTX 5060 Ti za 1500–1600 zł. W obozie AMD najtańszymi układami są modele RX 9060 XT w wersjach 8 i 16 GB, które kosztują ok. 2000–2500 zł. Druga seria bardziej zaawansowanych układów to RX 9070 i RX 9070 XT za 2900–3100 zł. Tanio zatem nie jest, na co oczywiście wpłynęła obecna sytuacja z drogą pamięcią.

AMD dotychczas nie miało w ofercie tańszych kart graficznych nowej generacji, ponieważ przed kryzysem mogło oferować model RX 9060 XT 8 GB w cenie poniżej 1500 zł. Dziś potrzeba nam jednak tańszej i bardziej przystępnej cenowo propozycji. Taką opcją ma być AMD Radeon RX 9050.

O karcie poinformował serwis Videocardz, który podał również szczegóły techniczne na temat sprzętu. Według obecnych doniesień układ ma pod wieloma względami przypominać dostępnego już RX 9060 XT. Specyfikacja techniczna prezentuje się następująco:

2048 procesorów strumieniowych;

8 GB pamięci GDDR6 o szybkości 18 Gb/s;

128-bitowa szyna pamięci;

zegary 1920 – 2600 MHz;

złącze PCIe 5.0 x16;

1x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a.

Nowa karta graficzna AMD bazuje na identycznym układzie graficznym, co znany i lubiany przez graczy RX 9060 XT, wyposażony w 2048 procesorów strumieniowych. Największe zmiany zajdą w obszarze pamięci. Podstawowy 9060 XT również wspiera 8 GB pamięci, ale wykorzystuje szybsze kości 20 Gb/s o wyższej przepustowości.

Układ GPU ma też pracować pod znacznie niższymi taktowaniami. RX 9060 XT w grach wykręca 2700 MHz, a w booście – 3290 MHz. Mówimy tu zatem o różnicach na poziomie 700 MHz mniej dla nowego modelu. Niższe taktowanie przy zastosowaniu identycznego GPU będzie oznaczać niższy pobór mocy, ale też i nieco mniejszą wydajność w grach komputerowych.

Tego jednak powinniśmy się spodziewać po karcie graficznej pozycjonowanej o segment niżej. Dzięki zastosowaniu wolniejszej (starszej) pamięci przy dotychczasowym układzie graficznym, cena takiego modelu powinna być zauważalnie niższa w sklepach.

Dla użytkownika taka karta graficzna też będzie tańsza w eksploatacji. Według Videocardz nowy model ma pobierać maksymalnie 130 watów przy pełnym obciążeniu i zadziała nawet z 450-watowymi zasilaczami. Tymczasem 9060 XT, w zależności od wersji 8/16 GB, pobiera od ok. 150–160 watów. Obecnie nie wiemy, kiedy nowy model wejdzie na rynek i ile będzie kosztować. Powinien być jednak tańszy i może stanowić świetny wybór w obecnej sytuacji z drogimi pamięciami.

Albert Żurek 13.05.2026 18:53

