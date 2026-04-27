REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Dobre czasy nadeszły. Zalew smartfonów z bateriami 10 000 mAh

Na rynek trafiają smartfony z coraz potężniejszymi bateriami. Kilka tysięcy mAh w poręcznej obudowie staje się standardem, a wartości rzędu 10 000 mAh krótce przestaną nas dziwić.

Albert Żurek
Dobre czasy nadeszły. Zalew smartfonów z bateriami 10 000 mAh
REKLAMA

Jeszcze niedawno standardem w smartfonach z Androidem było 5000 mAh. Chińscy producenci elektroniki użytkowej postanowili jednak przełamać tę barierę, stosując technologię baterii węglowo-krzemowych. Dzięki wyższej gęstości energetycznej ogniwa te mogą być znacznie mniejsze i cieńsze przy zachowaniu ogromnej pojemności. Technologia postępuje i trafia do coraz większej liczby modeli.

REKLAMA

Zwykłe smartfony z bateriami 10 000 mAh niebawem będą standardem

Smartfony z bateriami 10 000 mAh nie są absolutną nowością, ale dotychczas kojarzyły się wyłącznie z urządzeniami typu rugged, charakteryzujące się pancerną obudową. Pancerne telefony, ważące ponad 300 g i mierzące 2 cm grubości, były jedynymi konstrukcjami zdolnymi pomieścić klasyczne, litowo-jonowe ogniwa o takiej skali.

Baterie węglowo-krzemowe natomiast z zasady są mniejsze oraz cieńsze, dzięki czemu producenci mogą stosować ogniwa o pojemności 8, 9 czy nawet 10 tys. mAh w zwykłych smartfonach, których grubość obudowy nie przekracza 9 mm. Jak twierdzi Digital Chat Station, Xiaomi pracuje nad trzema nowymi modelami wyposażonymi w baterie 10 000 mAh.

Sprawdzony informator wskazuje, że będą to urządzenia z bardziej przystępnej cenowo serii Redmi. Wszystkie modele mają wspierać ładowanie przewodowe o mocy 100 W i będą pochodzić z różnych serii: Note oraz K. W Polsce rodzina Redmi Note cieszy się ogromną popularnością, natomiast seria K trafia do nas najczęściej pod marką POCO (np. chiński Redmi K80 Ultra to nasz POCO F8 Ultra). Choć informator mówi o rynku chińskim, historia pokazuje, że te nowości szybko docierają do Europy. Przeszkodą mogą być jednak surowe przepisy.

Niestety, przepisy obowiązujące producentów smartfonów mocno ograniczają pojemności akumulatorów. W telefonie pojedyncze ogniwo nie może przekraczać 20 Wh, co w praktyce przekłada się na około 5000 mAh. Aby ominąć to ograniczenie, wielu producentów stosuje konstrukcje oparte na wielu (najczęściej dwóch) ogniwach. Dzięki temu na rynku znajdziemy już telefony z bateriami przekraczającymi 7000 mAh.

REKLAMA

Aby Xiaomi mogło wprowadzić do nas urządzenia z ogniwem 10 000 mAh, również musi wykonać podobny trik. Oby to się udało, ponieważ takie wartości pozwoliłyby na długie godziny (a nawet dni) pracy na jednym ładowaniu.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
27.04.2026 21:44
Tagi: AndroidSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA