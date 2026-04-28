Darmowy Internet na majówkę w Unii Europejskiej. Operator ma gest

Duży operator uruchomił promocję z okazji nadchodzącej majówki. Udostępnia darmowy internet w krajach Unii Europejskiej i wystarczy do tego zaledwie kilka kliknięć.

Albert Żurek
T-Mobile darmowy internet
Za akcję odpowiada T-Mobile, czyli jeden z czterech czołowych telekomów działających w Polsce. Promocja jest naprawdę prosta – można odebrać bezpłatny pakiet danych w roamingu UE. To szczególnie przydatne rozwiązanie dla tych, którzy dysponują mniejszą paczką internetu poza granicami kraju lub po prostu potrzebują więcej danych, a niekoniecznie chcą za nie płacić.

T-Mobile rozdaje 1 GB internetu do wykorzystania w UE

Klienci T-Mobile, którzy wyjeżdżają na majówkę za granicę, mogą odebrać bezpłatny pakiet 1 GB w roamingu Unii Europejskiej. Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników sieci, niezależnie od tego, czy korzystają z abonamentu, oferty MIX, na kartę, czy pakietów Heyah.

Kluczem do sukcesu jest posiadanie aplikacji Mój T-Mobile oraz dołączenie do programu lojalnościowego Magenta Moments. Jeśli jeszcze z niej nie korzystasz, należy pobrać oprogramowanie, zalogować się i dołączyć do programu w zakładce Moments w dolnej części ekranu. Następnie wystarczy:

  • zajrzeć do sekcji Moments;
  • znaleźć pakiet 1 GB w roamingu UE;
  • wybrać opcję Chcę zrealizować teraz, aby przejść do aktywacji;
  • potwierdzić wybór.

Aktywacja paczki zostanie potwierdzona wiadomością SMS, gdy tylko pakiet będzie gotowy do użycia w podróży. Czy 1 GB to jednak nie nazbyt skromny prezent?

Pamiętajmy, że w odróżnieniu od planów dostępnych w Polsce, które obejmują dziesiątki, a nawet setki gigabajtów, za granicą operatorzy oferują skromniejsze paczki. Zasada Roam Like Home, wynikająca z przepisów Unii Europejskiej, nakłada na firmy telekomunikacyjne obowiązek oferowania darmowych pakietów danych w UE w ramach abonamentów i innych usług.

Im droższy plan na kartę lub abonament, tym większą paczkę danych otrzymujemy. W przypadku ofert za 35 zł dostajemy ok. 12 GB w UE, a przy 70 zł miesięcznie jest to już 24 GB. Dlatego posiadacze starszych i tańszych taryf w T-Mobile mogą w ten sposób realnie powiększyć swój pakiet zagraniczny o dodatkowy 1 GB.

Bezpłatny pakiet można aktywować do 4 maja 2026 r. włącznie. Jest on ważny przez 30 dni i działa na terenie UE w strefie 1A. Posiadacze ofert abonamentowych, MIX oraz Heyah na kartę mogą wykorzystać ten 1 GB również w Albanii, Czarnogórze i Macedonii Północnej. Niewykorzystane dane przepadają.

28.04.2026 15:27
